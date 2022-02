タリーズコーヒージャパンは2月10日、『トムとジェリー』コラボレーション第3弾として、「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ(HOT/ICED)」(Tallサイズのみ693円)、「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ(HOT/ICED)」(Tallサイズのみ693円)などのコラボ商品を発売した。

また、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社ではアニメーションシリーズ『トムとジェリー』第1作が1940年に登場した2月10日を「トムとジェリーの誕生日」として制定。誕生日とタリーズコラボ商品発売を記念して発表会が開催され、トムとジェリー、チャンネル登録者1,000万人超のトップ動画クリエイター・はじめしゃちょーさんが登場した。

記念日制定の登録証を授与されるトムとジェリー

子供の頃からトムとジェリーの大ファンというはじめしゃちょーさんは、「ドッキリなど映像をつくる上ですごく参考になる。仕掛ける側のトムも天才ですし、仕掛けられる側のジェリーもやられるだけじゃなくてやり返すっていうところに刺激を受ける。二人は先輩」とコメント。

タリーズとのコラボ商品「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ」「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ」を試飲し、「まじでパッケージがかわいい」「甘すぎない、ちょうどいい甘さ。春の香りがします」と絶賛した。

2月14日に誕生日を迎えるはじめしゃちょーさんにトムとジェリーからもプレゼントが

タリーズコーヒーでは「トムとジェリー 桜舞うスペシャルコーヒータイム」と題し、トムとジェリーのワクワクする楽しい世界観を桜と融合させ、ドリンクやフードなどさまざまなアイテムを発売する。

ドリンクはトムとジェリーに登場する仲間たちがお花見をしている様子が描かれたデザインカップで提供

桜やコーヒーの世界に入り込んだトムとジェリーがデザインされたタンブラーやマグカップ、トートバッグなど限定アイテムも順次登場する。

オンライン限定販売のぬいぐるみは猫の重さを再現

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s22)