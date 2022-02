タリーズコーヒージャパンは2月10日、「トムとジェリー」コラボレーション第3弾として、「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ」「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ」などのコラボ商品を発売する。

「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ(HOT/ICED)」(Tallサイズのみ693円)

同店では、「トムとジェリー 桜舞うスペシャルコーヒータイム」と題し、トムとジェリーのワクワクする楽しい世界観を「桜」と融合させたドリンクやフードなど、さまざまな商品を販売する。

「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ(HOT/ICED)」(Tallサイズのみ693円)は、コンデンスミルクのやさしい甘さのカフェラテに、桜フレーバーのソースと、桜の花びらのような苺カールチョコをトッピングした。

「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ(HOT/ICED)」(Tallサイズのみ693円)は、白桃ソースを合わせたまろやかでフルーティな紅茶ドリンク。ふわっと香る桜フレーバーのソースが特徴とのこと。

コラボレーションドリンクはホット・コールド兼用のオリジナルデザインカップで提供する。

「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ(HOT/ICED)」(Tallサイズのみ693円)

「トムとジェリー 桜香るクランベリーロール」(352円)は、香り豊かな桜あんと、甘酸っぱいドライクランベリーを合わせたデニッシュ。「トムとジェリー プレッツェル 6種のチーズ」(264円)は、クラッシュタイプでひと口サイズのプレッツェル。

「トムとジェリー 桜香る苺チーズムース」(825円)は、苺の甘酸っぱい味わいがアクセントのチーズムースケーキ。ほんのりとした桜の香りポイントだという。「トムとジェリー ホットドッグ ~熟成チェダー&チーズメルト~」(495円)は、タリーズコーヒーオリジナルのホットドッグに、熟成チェダーチーズ入りのチーズソースと香ばしいフライドオニオンをトッピングした。

2月24日からは、ボロニアソーセージ、スクランブルエッグ、ミニトマト、チーズなど色とりどりの具材を使用した「トムとジェリー ふんわりパンのカラフルサンド」(539円)、オリジナルデザインのチョコをのせた「トムとジェリー ふんわり桜チョコスフレケーキ」(792円)、桜パウダーで華やかさを演出した「トムとジェリー 桜ホワイトチョコ」(352円)を販売する。

フードメニューも充実

2月10日からは、「トムとジェリーコラボ タリーズカード&マルチケース」(合計1,660円~)、「トムとジェリー サクラマグ」(1,980円)、「トムとジェリー フレークシール」(660円)やエコバック、ボトルなど、グッズやビーンズも販売。

3月5日には、「トムとジェリー トートバッグ」(1,980円)、「トムとジェリー ステンレスタンブラー(ネイビー)」 (3,080円)、「ひょっこりマグキーホルダー(トム/ジェリー)」 (各1,650円)や、限定プレミアムコーヒーなどを発売する。

グッズ&ビーンズ

2月4日の11:00からは、オンラインストア限定商品の先行発売を開始。アイテムは「トムとジェリー 寝そべりぬいぐるみ(トム)」 (4,180円)、「トムとジェリー ステンレスタンブラー(ブラック)」(3,080円)、「トムとジェリー マスキングテープ」(880円)など。

オンラインストア限定商品

2月10日~3月17日の期間中、「トムとジェリーARキャンペーン」を実施。「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ」「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ」を購入の際に印字されるレシートのQRコードをスマートフォンで読み込むと、お花見や桜の中でかけっこをするトムとジェリーがランダムにARで出現する。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s22)