ペットが可愛い顔でぐっすりと寝ている時、ちょっかいやイタズラをしたくなることはありませんか。マンチカンのオスの子猫、ころもくん(@koromo_0925)の飼い主さんは、ころもくんがお昼寝で起きる気配がな飼ったので、試しにおやつを口元に持っていくと……。その時の動画のころもくんの反応が可愛いと話題になっています。

ころもくんはお昼寝のとき、ぜーんぜん起きないのでカニカマをチラチラさせてみた

睡眠<食欲でした(笑)

ちなみにこのカニカマ、味見してみたらめちゃくちゃおいしかった…(笑)(@koromo_0925より引用)

ぬいぐるみと一緒に仰向けでお昼寝をするころもくん。

ころもくんは仰向けで寝る子なんですって

起きる気配がないので、口元にカニカマ(猫用)を持っていくと……

クンクン……

目をぱちっと開けて目覚めました。 その瞬間…

寝ぼけながらも目の前のカニカマにかぶりつきました。

なかなかカニカマを離しません。

この動画の投稿に「きゃわいい~!!!」「こんなかわいい猫ちゃん初めて見ました」「どうしたらこんな可愛い姿で寝てくれるんですかー」「可愛すぎてフニャフニャしちゃう」とコメントが殺到。

起きてすぐカニカマを食べようとするころもくんの姿に「食欲には負けた」「さすが食いしん坊のころも君!」「寝ぼけながらでも、離さないところにも驚きです」と食欲の強さに思わず笑ってしまう人も。中には「Ahahahaha He is so cute」「que pititiquinho lindinho fofo」と英語やポルトガル語など海外からのコメントも見られました。

そんなころもくんの飼い主さんにお話を伺いました。

投稿者に聞いてみた

――カニカマに気づいて、起きて食べた時の率直な感想を教えてください。

投稿者さん:いつも寝たら起きないので起きないかな?と思ったのですが、起きたのでびっくりしました(笑)

――いつも仰向けで寝ているのでしょうか?

投稿者さん:おうちに来て初日から爆睡するといつも仰向けで寝てます。

――ころもくんは普段どのような性格なのでしょうか?

投稿者さん:人懐っこくて、好奇心旺盛です。先住犬のうにちゃんをいつも追いかけてます。

――今回の投稿が話題になっていることについて、率直な感想を教えてください。

投稿者さん:みなさんの猫ちゃんにも試して欲しいです!

食いしん坊なところも、仰向けで微笑みながら寝る可愛らしい姿もずっと見ていたいと思ってしまいます。ころもくんのInstagramでは、優しい気持ちになれるさまざまな表情を見せてくれているので、気になる人はチェックしてみてください。