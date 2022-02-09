11日(18:50～※一部地域除く)に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』では、3時間の「恋うたスペシャル」を届ける。

今回はDISH//北村匠海、YUI、仲宗根泉(HY)、加藤ミリヤ、清水翔太、Awesome City Club、長屋晴子(緑黄色社会)、大塚愛ら総勢18人のアーティストたちがピックアップした「最強恋うたランキング」を発表する。

ジャニーズJr.のTravis Japanは、ランキングに入った先輩ジャニーズの名曲たち「Love so sweet」(嵐) 、「愛なんだ」(V6)、「愛されるより愛したい」(KinKi Kids) 、「シンデレラガール」(King & Prince)、「君だけに」(少年隊)の中から3曲を「ジャニーズ最強恋うたメドレー」としてパフォーマンスする。

父の名曲「I LOVE YOU」をカバーする尾崎豊の長男・尾崎裕哉は「尾崎豊の没後30年という節目の年になりますので、改めて敬意をこめて歌わせていただきます」とコメント。AIは、宇多田ヒカルの名曲「First Love」をカバーする。往年の大ヒット恋うたメドレーでは、同窓会をテーマにして大ヒットした斉藤和義の「ずっと好きだった」(10年)、倖田來未渾身のバラード「愛のうた」(07年)、数々のカバーでも話題となったサスケ「青いベンチ」(04年)＆TEE「ベイビー・アイラブユー」(10年)など、2000年代の恋愛ソングを彩った名曲たちが勢ぞろいする。

■出演アーティスト

