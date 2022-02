オールハーツ・カンパニーが運営するスイーツブランド「Pastel(パステル)」は2月15日~3月31日の期間中、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のデビュー20周年を記念したコラボ商品を、全国のパステル店舗で販売する(一部店舗除く)。

「シナモロールのミニプリン」(410円)

「シナモロールのミニプリン」(410円)は、生クリームと卵黄を使用してなめらかな食感に仕上げたミニプリンにホイップクリームをのせ、仕上げにココアパウダーでシナモンのイラストを描いたイラストプリン。イラストの絵柄は、期間によって変わるとのこと。前半デザイン販売期間は、2月15日~3月10日、後半デザイン販売期間は、3月11日~31日。

「シナモロールのお空でふわふわプリン」(540円)は、シナモンが生まれたお空をイメージしたプリン。コクがあり、まろやかなミルクプリンに空色のクリームを絞り、カラフルなマシュマロをトッピングした。

「シナモロールのお空でふわふわプリン」(540円)

「シナモロールのプリンア・ラ・モード」(648円)は、カップの中にスポンジとホイップクリームを入れ、上にパステル定番のなめらかプリンをトッピングし、旬のイチゴと甘酸っぱいイチゴクリームで飾りつけた。シナモンが魔法のスプーンで変身したコスチュームで、お空を飛んでいるシーンを描いたスリーブをつけて提供する。

「シナモロールのプリンア・ラ・モード」(648円)

「シナモロールのベリーロール」(2,376円)は、パステル初登場となる真っ白なロールケーキ。シナモンをイメージした白くふわふわのスポンジ生地に、イチゴクリームと旬のイチゴを巻いて仕上げた。優しい風味のスポンジと、ほんのり甘いイチゴクリームの相性のよい組み合わせが楽しめる。

「シナモロールのベリーロール」(2,376円)

「シナモロールのアニバーサリーケーキ」(7,020円)は、20周年アニバーサリーにふさわしい豪華で可愛い2段ケーキ。下段は4色の虹をイメージし、スポンジの間にホイップクリームをサンドした。カラフルに仕上げた虹色の断面がポイントとのこと。上段には、季節のイチゴをサンドしたショートケーキをのせている。2段ケーキを購入した人には、シナモンのステッカーをプレゼントする。

アニバーサリーケーキは、受取日の一週間前までに予約が必要。予約期間は、2月8日~3月24日。販売期間は、2月15日~3月31日。

「シナモロールのアニバーサリーケーキ」(7,020円)

「シナモロールのホワイトチョコホリックキャラメルアーモンドラスク」(650円)は、シナモンをイメージしたラスク。アーモンドをのせてフロランタン風に仕上げたパステルの焼き菓子に、ホワイトチョコをコーティングした。シナモンのステッカー入りなので、ギフトやプレゼントにもおすすめとのこと。

「シナモロールのホワイトチョコホリックキャラメルアーモンドラスク」(650円)

コラボ商品は、シナモロールとポムポムプリンで表裏のデザインが異なる限定のオリジナル手提げ紙袋に入れて提供する。

※すべての商品は、レストラン併設店舗では取り扱いなし

※イオンモール新利府南館店、イオンモール岡崎店、THE OUTLETS HIROSHIMA店では、「シナモロールのミニプリン」、「シナモロールのホワイトチョコホリックキャラメルアーモンドラスク」のみ販売する

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L625065