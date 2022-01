SKY-HIが1億円を出資して開催したボーイズグループ発掘オーディション番組『THE FIRST』のイベント『THE FIRST FINAL』が、2月5日にHuluストアで独占配信される。

『THE FIRST FINAL』

このイベントは、同番組から生まれたボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーに加え、苦楽を共にした仲間たちが次なる世界へ羽ばたくための卒業式を実施したいというSKY-HIの強い思いのもと開催。3公演開催されるが、すべて即完売となっていた。

Huluストアでは、1月30日の夜公演の模様を、2月5日19時から擬似生配信。さらに、同日22時から同28日23時59分まで、見逃し配信する。視聴料は、3,980円。

『THE FIRST FINAL』では、デビュー曲からオーディション中の審査曲など多数のパフォーマンスを披露する予定。BE:FIRSTのメンバーだけでなく、富士山合宿で一緒に審査に臨んでいたTENやNAOKIなど、メンバー以外の参加者もステージに立ち、オーディション中に行った「クリエイティブ審査」の楽曲も改めて一緒に披露する。

月額定額制サービス・Huluでは、オーディション番組『THE FIRST』、同番組の未公開映像を集めた『裏・THE FIRST』、デビューまでの軌跡をインタビューで振り返った『あの日のTHE FIRST』、『THE FIRST FINAL』が実施されるまでの練習風景や、セットリストをはじめステージ内容を固めていく様子など裏側を追ったドキュメンタリー『BE:FIRST Gifted Days Road to THE FIRST FINAL』も独占配信されている。

(C)BMSG