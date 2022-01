「隗より始めよ」という言葉を知っていますか? 「上司が使っていたけど意味を理解できなかった」という人や、「漢文を勉強している時に学んだけど忘れた」という人もいるでしょう。本記事では「隗より始めよ」の意味や由来、例文などを紹介します。また、類語や英語表現なども解説していきます。この機会に「隗より始めよ」について理解を深めましょう。

隗より始めよの意味

「隗より始めよ」とは、「大きな事業を始める時は、手近なところから始めるとよい」という意味の言葉です。また、「物事を始めるには、最初に言い出した者から始めよ」という意味もあります。

日常会話で頻繁に使われる言葉ではありませんが、ビジネスシーンでは使う機会もあるでしょう。すぐに意味を理解できるよう覚えておきましょう。

隗より始めよの正しい意味を知っておきましょう

隗より始めよの由来

ここでは「隗より始めよ」の由来を紹介していきます。

漢文「先従隗始」が由来

隗より始めよは漢文の「先従隗始」(先づ隗より始めよ)が由来となっています。

中国戦国時代、燕の昭王が優れた人材を国に招こうと、遊説者・郭隗に意見を求めました。郭隗は「優れた人材を招きたいなら、まずは私を優遇してください」と伝えます。「私(郭隗)のような者でも優遇されるなら、自分ならもっと優遇されると考える優秀な者が集まってくる」と進言したのです。

そして、進言の通り郭隗のために邸宅を建て重用したところ、それを聞きつけた多くの賢者が燕の国に集まりました。

これが由来となり、隗より始めよという言葉は「大きな事業を始めるには手近なところから始めるとよい」という意味で使われるようになったといいます。

隗より始めよは故事成語

故事成語とは中国の故事が由来となってできた言葉です。例えば「矛盾」「五十歩百歩」などが故事成語に当てはまります。

隗より始めよも、中国の史書「戦国策」や中国の歴史読本「十八史略」に記されており、故事成語の一つです。

隗より始めよは故事成語です

隗より始めよの類語

ここでは「隗より始めよ」と同じ意味を持つ類語を紹介します。

死馬の骨を買う

隗より始めよと同じ意味を持つ言葉が「死馬の骨を買う」です。「つまらないものを厚遇して、優れたものが自分から集まってくるように仕向ける」といった意味があります。

死馬の骨を買うの由来

死馬の骨を買うは、隗より始めよと同じ中国の史書「戦国策」に記されている故事成語です。隗より始めよと同じく、燕の昭王と郭隗の会話が由来となっています。

「優れた人材を集めたい」と考える昭王に郭隗は以下のような話をしました。

昔、家来に千里を走る名馬を買ってくるように命じた王がいました。すると家来は死んだ馬の骨を買って帰ってきたのです。王は激しく怒りますが、家来は「死んだ馬の骨でさえ高い金で買うのだから、生きている馬なら、もっと高値で売れると思われるでしょう」と言いました。そして実際に王は名馬を3頭手に入れたのです。

このような話から、死馬の骨を買うという故事成語が生まれました。

隗より始めよの使い方と例文

隗より始めよは本来の意味合いとは違った使い方をされるケースがあります。ここでは、隗より始めよの正しい使い方と例文を紹介します。

誤用になるケース

隗より始めよという言葉は、「言い出しっぺは君なんだから、君がまずやって見せてよ」といった強要するようなニュアンスで使われることがあります。しかし、本来はこのような相手に何かを強いるような意味合いはないといいます。

隗より始めよは、「大きな事業を行う時は、手近なところから始めるとよい」「物事を始めるには最初に言い出した者から始めよ」という意味がありますが、これは「成功するためにはこうしたほうがよい」という教訓のようなニュアンスです。ポジティブなニュアンスで使うものなので、相手を責めるような場面で使わないよう注意しましょう。

隗より始めよの例文

隗より始めよで、自分が率先してプロジェクトを進行させることにした

まずは隗より始めよに倣って、身近な課題から手を付けた

部長は隗より始めよで、自分の提案を率先して行っている

間違った使い方に注意してください

隗より始めよの英語表現

「隗より始めよ」の英語表現には、「人に説くことは自分でも実行せよ」という意味の「practice what you preach」や、「第一歩を踏み出す」という意味の「start with the first step」などが使えるでしょう。

隗より始めよの英語表現も覚えてみてください

隗より始めよの本来の意味を知って正しく使おう

「隗より始めよ」は「大きな事業を始めるには、身近なところから始めよ」という意味を持つ故事成語です。漢文の「戦国策」に由来する言葉になります。

隗より始めよは、「はじめに言い出した者が自分でやれ」といった相手を責めるようなネガティブなニュアンスで使う言葉ではないので、使い方には注意が必要。頻繁に使う言葉ではないだけに、いざ使うと間違えてしまうこともあります。そうならないためにも、正しい使い方を覚えておきましょう。