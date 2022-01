「金持ち喧嘩せず」という言葉を知っていますか? 日常会話で耳にする機会が多いことわざなので、聞いたことがある人は多いでしょう。しかし、意味を知らないという人もいるのではないでしょうか。

本記事では、「金持ち喧嘩せず」の意味や語源、使い方を紹介します。さらに、類語や英語表現などについても解説。語彙力を鍛えるためにも確認しておきましょう。

金持ち喧嘩せずの意味とは?

「金持ち喧嘩せず」とは、「お金持ちは自身の利益に敏感で、喧嘩をすれば損をするので人と争わない」という意味のことわざです。

お金持ちは喧嘩をする前に損得勘定し、リスクがあると判断した場合は喧嘩をしないということを表しています。また、お金に余裕があると心にも余裕ができるため、些細なことで喧嘩をしなくなるという意味でも使われます。

金持ち喧嘩せずの語源

金持ち喧嘩せずの語源は麻雀であるといわれています。麻雀における「金持ち」とは、「トップ」のこと。「トップはリスクを冒してまで勝負に出ず、手が悪いときは降りて場を進め、勝ち逃げした方が賢い」という考えからきているとされています。

金持ち喧嘩せずは噓?

世の中には、「金持ち喧嘩せずなんて噓だ!」と考える人も多いようです。もちろん、金持ち喧嘩せずという言葉があるからといって、お金持ちの人や立場が上にある人がみな喧嘩をしないというわけではありません。なかには血の気が多い人もいるはずです。あくまで「一般的な人と比べると争うことが少ない」というニュアンスであると考えるといいでしょう。

金持ち喧嘩せずの類語

ここからは、金持ち喧嘩せずの類語を紹介していきます。

金持ち舟に乗らず

「金持ち舟に乗らず」は、「舟は沈没や転覆などの危険があるので、お金持ちはリスクを避けて舟に乗らない」という意味のことわざです。お金持ちはリスクを避けるという意味を持つ金持ち喧嘩せずの言い換え表現としても問題なく使えます。

重宝を抱くものは夜行せず

「重宝を抱くものは夜行せず(じゅうほうをいだくものはやこうせず)」とは、貴重な物を持っている人は夜間に出歩くような危険なまねをしてはいけないということから、大きな目的を持つ人は保身のためにも軽々しく行動してはいけないという意味のことわざです。自身の立場を考えて行動を制限するという意味合いを持っている点で、金持ち喧嘩せずの類語といえるでしょう。

金持ち喧嘩せずの対義語

「金持ち喧嘩せず」の対義語は、「貧すれば鈍する」です。「貧窮して心に余裕がなくなると、賢い人でも愚かな行為をしてしまう」という意味を持ちます。お金があるという余裕から生まれる行動である金持ち喧嘩せずに対し、お金がないという切羽詰まった状態から生まれる行動である貧すれば鈍するは対義語といえるでしょう。

金持ち喧嘩せずの対義語も覚えてみましょう

金持ち喧嘩せずの英語表現

ビジネスなどで英語を使う機会がある人のなかには、金持ち喧嘩せずの英語表現を知りたいという人もいるでしょう。金持ち喧嘩せずの英語表現は、「The wealthy do not fight.」です。

また、「訴訟にはお金がかかるから和解しよう」といった意味がある「Agree, for the law is costly.」も「金持ち喧嘩せず」の英語表現として使えます。

金持ち喧嘩せずの英語表現も覚えておくと役に立つでしょう

金持ち喧嘩せずの使い方と例文

金持ち喧嘩せずという言葉は、実際にお金持ちの人の行動に対して使うこともあれば、自分の主義主張を表すときの例えとして使うこともあります。また、無駄な争いごとをしている人を戒めたいときにも使えるでしょう。下記の例文を参考に使い方を覚えてみてください。

「社長は本当に温和な人だ。まさに金持ち喧嘩せずだな」

「弊社はシェアトップだし、現時点で新規参入会社への対策を打つ必要はない。金持ち喧嘩せずと言うし」

「そんなことで言い争うのはやめたらどうだ。金持ち喧嘩せずと言うだろう」

ただし、目上の人に「金持ち喧嘩せず」を使うと失礼になることもあるので、本人の前では使わない方がいいでしょう。

金持ち喧嘩せずという言葉を正しく使えるようにしておきましょう

金持ちは喧嘩せずということわざを使ってみよう

「金持ち喧嘩せず」とは、「お金持ちは自身の利益に敏感で、喧嘩をすれば損をするので人と争わない」という意味のことわざです。お金に余裕があると心にも余裕ができ、些細なことで争わなくなるという意味でも使います。

日常会話やビジネスシーンでも使える表現なので覚えておくと役に立つでしょう。また、今回紹介した類語も覚えると語彙力アップにつながります。ぜひこの機会にあわせて覚えてみてはいかがでしょうか。