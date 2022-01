「映劇ライヴエンタテイメント」より舞台『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」再演』が6月に上演されることが発表された。

『茜さすセカイでキミと詠う』は、ジークレスト社からリリースされたスマートフォンアプリ。2021年5月に舞台版の初演『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う〜絆〜」』が上演された。

舞台『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」再演』は、一部新キャストを迎えて再演。再演キャストは、高杉晋作役の千葉瑞己、森蘭丸役の四季涼雅、聖徳太子役の杉江優篤、夏目漱石役の栗原航大、徳川綱吉役の熊谷魁人、安倍晴明役の福山聖二、藤原道長役の御堂耕平、徳川吉宗役の真野拓実、織田信長役の田中稔彦。イナバ役(声の出演)は原作でも声を担当している赤羽根健治が初演に引き続き出演する。

(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc. (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」製作委員会