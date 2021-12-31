年末恒例のTBS系音楽特番『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』(12月31日23:45～1月1日5:00)のタイムテーブルが30日、発表された。
今年で23回目となる『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ』。番組冒頭から「いくぜ！2021年年忘れ激アツメドレー」と題し、ヒット曲で勢いよくスタート。人気アーティストたちと年越しカウントダウンで盛り上がったあとは、「来たぜ！2022 新春激アツメドレー」で華々しく新年をスタート。TikTokで大人気の曲を集めたメドレーや、番組の人気企画“名曲ライブ！ライブ！”で人気アーティストたちがハラミちゃんとコラボし名曲カバーを披露する。
進行は“えとちゃん”こと江藤愛TBSアナウンサー、そしてサブMCは昨年に引き続き、EXITの2人が務める。
『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ2021→2022』タイムテーブル
※各時間帯内は50音順。生放送のため放送内容など変更になる場合あり
■23時台
【いくぜ！2021年忘れ激アツメドレー】
AI「ハピネス」
Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」
DA PUMP「U.S.A.」
乃木坂46「I see...」
日向坂46「ドレミソラシド」
平井大「Stand by me, Stand by you.」
マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」
■24時台
【来たぜ！2022年 新春激アツメドレー 前半戦】
CHEMISTRY「My Gift to You」
DISH//「猫」
BiSH「オーケストラ」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「ちっぽけな勇気」
三浦大知「EXCITE」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
緑黄色社会「Mela!」
INI「Rocketeer」
Awesome City Club「勿忘」
JO1「僕らの季節」
Da-iCE「CITRUS」
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
LiSA「明け星」
【来たぜ！2022年 新春激アツメドレー 後半戦】
AKB48「ヘビーローテーション」「涙サプライズ！」
川崎鷹也「魔法の絨毯」
櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」
Perfume「FLASH」
■25時台
AI「アルデバラン」
EXIT「なぁ人類～SUPER STARスペシャルメドレー」
上白石萌音「懐かしい未来」
Creepy Nuts「のびしろ」
櫻坂46「流れ弾」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」
中島美嘉「SYMPHONIA」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」
Perfume「ポリゴンウェイヴ」
日向坂46「ってか」
三浦大知「Le Penseur」
森山直太朗「花」
Little Glee Monster「透明な世界」
■26時台
【名曲ライブ！ライブ！新春コラボSP】
ハラミちゃん×asmi「未来へ」
ハラミちゃん×河野純喜＆與那城奨（JO1）「LOVE LOVE LOVE」
ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」
家入レオ「サブリナ（10th Anniversary Version）」
ウマ娘「うまぴょい伝説」
AKB48「根も葉もRumor」
A.B.C-Z「火花アディクション」
川崎鷹也「カレンダー」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat. mabanua」
DISH//「沈丁花」
NEWS「ReBorn」
Novelbright「seeker」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」
松下洸平「あなた」
milet「Fly High」
Little Black Dress「雨と恋心」
緑黄色社会「Landscape」
【TikTokメドレー】
超ときめき・宣伝部「すきっ！～超ver～」（※・はハートマーク）
なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」
フレデリック「オドループ」
MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」
■27時台
【2022年 最初のフェスSP】
神はサイコロを振らない「タイムファクター」
ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」
HiHi Jets／ジャニーズJr.「ZENSHIN」
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」
BE:FIRST「Shining One」
美 少年／ジャニーズJr.「虹の中で」
平井大「題名のない今日」
FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」
BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」
変態紳士クラブ「YOKAZE」
MAN WITH A MISSION「yoake」
水樹奈々「Red Breeze」
モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」
■28時台
【2022年 最初のフェスSP】
I Don't Like Mondays.「美しき世界」
あかせあかり「恋ノ行方」
あたらよ「10月無口な君を忘れる」
＝LOVE「ズルいよ ズルいね」
ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」
OWV「UBA UBA」「Roar」
Omoinotake「EVERBLUE」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
saji「ハヅキ」
TAEKO「Queen Bee」
≠ME「まほろばアスタリスク」
ハンブレッダーズ「再生」
THE BEAT GARDEN「ROMANCE」
藤原さくら「mother」
FLOW「DICE」
MORISAKI WIN「パレード - PARADE」