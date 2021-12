BitStar(ビットスター)は12月28日、「2021年に活躍した動画クリエイターや動画チャンネル」に関するランキング結果を発表した。

ランキングは以下の通り。

まず「YouTubeチャンネル総再生数ランキング(2021年)」のTOP20は、1位「Junya.じゅんや」(26億8,756万回、2位「まいぜんシスターズ」(12億9,901万回)、3位「東海オンエア」(9億5,073万回)、4位「コムドット」(9億4,085万回)、5位「48-フォーエイト」(7億2,954万回)、6位「Fischer's-フィッシャーズ-」(7億2,717万回)、7位「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」(6億2,728万回)、8位「HikakinTV」(6億2,263万回)、9位「ウォーターチャレンジ」(6億77万回)、10位「ひろゆきの部屋【ひろゆき, hiroyuki】切り抜き」(5億5,216万回)、11位「M2DK.マツダ家の日常」(5億4,725万回)、12位「もちまる日記」(5億3,560万回)、13位「ヒカル(Hikaru)」(4億7,739万回)、14位「佐伯ポインティのwaidanTV」(4億7,622万回)、15位「CANACANA family」(4億7,158万回)、16位「ばんばんざい」(4億7,128万回)、17位「P丸様。」(4億2,834万回)、18位「はじめしゃちょー(hajime)」(4億2,752万回)、19位「THE FIRST TAKE」(4億2,519万回)、20位「KUN」(4億2,113万回)だった。

本データは、2021年1月1日~12月15日にYouTubeに投稿された動画において、同期間に多く再生されたチャンネルのランキングとなる。

また、「動画再生数ランキング(2021年)」のトップテンは、1位「YOASOBI『怪物』Official Music Video(YOASOBI - Monster)」、2位「【Ado】踊」、3位「ピアノ弾きながらトーマス走らせたら、ワクワクが止まらなかった - CANACANA #Shorts」、4位「PUI PUI モルカー【耳コピピアノカバー】プイプイモルカー - CANACANA #Shorts」、5位「【Ado】ギラギラ」、6位「Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL、【手当ごっこ】かえであーたんが公園でケガしちゃった! ばんそこう貼って! 安全に遊ぼう♪ The Boo Boo Song」、7位「Official髭男dism - Cry Baby[Official Video]」、8位「ピアノを弾きながら、トーマス、パーシー、ゴードンも走らせてみた(NGつき)CANACANA #Shorts」、9位「優里『ドライフラワー』 Official Music Video -ディレクターズカットver.-」、10位「YOASOBIの怪物を長調アレンジしたら、怖くない怪物になった #Shorts」となっている。

そして、「新チャンネル登録者数ランキング(2021年)」のトップテンには、1位「ジャにのちゃんねる」、2位「深田えいみ / Eimi Fukada」、3位「King & Prince」、4位「なにわ男子」、5位「とうあ」、6位「NANA」、7位「Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX -」、8位「乃木坂配信中」、9位「LEOの遊び場【山田涼介】」、10位「Laplus ch. ラプラス・ダークネス - holoX -」だった。

本データは、2021年1月1日~12月15日に新しく開設されたYouTubeチャンネルの、同期間内での登録者数のランキングとなる。

さらに、2021年1月1日~12月15日に投稿された動画で、多く「#急上昇」入りした「急上昇入りチャンネルランキング(2021年)」のトップテンでは、1位「東海オンエア」、2位「コムドット」、3位「両学長 リベラルアーツ大学」「もちまる日記」、5位「Fischer's-フィッシャーズ-」、6位「ジャにのちゃんねる」、7位「SixTONES」、8位「48-フォーエイト」、9位「ジャニーズJr.チャンネル」、10位「THE FIRST TAKE」「すとぷりちゃんねる」「はじめしゃちょー(hajime)」という結果だった。