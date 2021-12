誰もが1度は目にしたことのあるクモ。人間に危害を加えることはほとんどなく、家に出る害虫を食べてくれる益虫なのですが、その独特な見た目と、ふと家の壁にいたりするサプライズ感からか、あまり好かれていないように感じます。

ですが、そんなクモの愛らしい一面がハエトリグモちゃん(@jumpspichan)さんの投稿で見つかりました。

頭の上の気になるの?

(@jumpspichan)より引用

正直このハエトリグモのかわいさや躍動感を静止画で伝えるのは難しいので、ぜひ動画でご確認ください。前脚を駆使して一生懸命頭上に乗った水滴を確認しようとする姿は確かにキュートです。

この投稿には「人生で初めてクモがカワイイと感じましたwありがとうございますw」「くも苦手なんですけどこれは見てられる」「蜘蛛……苦手なんだけど。何だろうか、この愛しい感じ……」などクモのかわいい一面を知った方がたくさんいるようです。

また「こんなに近くにいるのに逃げたりしないってことは相当主さんに心を許してる感じでめちゃくちゃ良いですね!」「こう見ると可愛いんだけどな……」「表面張力? 水玉が帽子みたいでオシャレ!」などのコメントも。

さらに「look his dancing」「A true gentleman always washes their hands」「I never knew spiders could be that cute」「New Pokemon」など海外からのコメントも多く見られました。

ハエトリグモに熱狂

日本のみならず、海外にも広がった今回の動画。撮影者の「ハエトリグモちゃん」さんにお話を伺ってみました。

――今回の主役であるハエトリグモについて教えてください。

ハエトリグモちゃん: 「アダンソンハエトリ」のメスで、一般的な家庭に現れる最もスタンダードなクモです。たぶん半年くらい前から飼っています。いつも「ハエトリちゃん」って呼びかけています。

――ハエトリグモを好きになったきっかけを教えてください。

ハエトリグモちゃん: もともと写真撮影が好きで、ある日たまたま部屋に現れたハエトリグモをちょこちょこ撮影していたらどんどん好きになっていったという感じです。

また、接眼レンズを購入してミクロの世界でハエトリグモを撮影するようにもなり、今まで気付かなかったかわいい仕草なども見つけられるようになりました。新しい世界に出会い、ハエトリグモもかわいく、撮影するのも楽しいということで熱狂しています。

――ハエトリグモの魅力を教えてください。

ハエトリグモちゃん: 魅力はたくさんありますが、一番の魅力は大きな瞳です。つぶらでキラキラしており、カメラを向けるとこっちを見上げてきます。とっても可愛いです。また、赤ちゃんがハイハイするように、こちらに向かって前脚を上下に動かしながら歩いてきたりもしますね。

――今回のツイートへの反響に際して、率直な感想をお聞かせください。

ハエトリグモちゃん: とてもうれしいです。特に一番うれしかったのは「はじめてクモを可愛いと思った」とか「クモは苦手だけどこれは可愛い」みたいなコメントがいっぱいあったことです。

そもそもクモのことをよく知らないって理由だけで嫌ったり怖がったりしている人って少なからずいると思うんです。また、クモは気持ち悪いものっていう一般的なイメージもあると思うので、これからも僕はハエトリグモの魅力をいっぱい伝えていきたいと思っています。

「ハエトリグモちゃん」さんはTwitterやYouTubeなどでハエトリグモの魅力を発信しています。ちょっとクモは苦手だなと感じている人も画面越しなら楽しく見られるかもしれませんよ。