5人組グループ・Da-iCEの地上波初の冠番組『Da-iCE music Lab』(毎週水曜24:59~ ※初回25:09~)が、日本テレビで2月2日にスタートすることが決まった。

この番組は、毎回音楽に関するジャンルの第一人者をゲストに迎え、深堀りトークやパフォーマンスで、Da-iCEが音楽について隅々まで学び尽くすというもの。Da-iCEとゲストによるコラボステージも予定されている。

番組にはDa-iCEと楽曲コラボ経験もあるEXITの2人もレギュラー出演。EXITは芸人だけでなくアーティストとしての活動も積極的に行っており、2020年にDa-iCEとのコラボ楽曲「I got it get it feat.Da-iCE」をリリースしている。

Da-iCEのコメントは、以下の通り。

■工藤大輝/リーダー・パフォーマー

地上波では初めてのレギュラー番組と言うことで非常にありがたく光栄な機会をいただけて嬉しく思っています。これからどんな番組になっていくのか、どんなことをやっていくのか、色んな未知数が沢山あり楽しみだらけです。番組を通して様々なことを学び楽しみ、より多くの人にDa-iCEの5人を深く知っていただく良い機会になればとても嬉しいです。

■岩岡徹/パフォーマー

番組を持たせていただける喜びで胸が躍っております。皆さんと共にさまざまな角度から音楽について学んでいけたら。また、Da-iCEってこうゆう人たちなんだということを観てくださる方々に少しでも伝えていけたら嬉しいです。兎にも角にも楽しみながら番組を盛り上げていきたいです。

宜しくお願いいたします。

■大野雄大/ボーカル・パフォーマー

このお話を初めて聞いたときにめちゃくちゃうれしかったのを覚えています。音楽番組やバラエティ番組は個人的にとても大好きなので、そんな番組をボクたちDa-iCEが地上波でお送りできることが本当にうれしいです。

せっかくいただいた機会なので、ご覧になられるみなさんが、そして自分自身も楽しめる番組にできるようにしたいと思います。

■花村想太/ボーカル・パフォーマー

この度、私達Da-iCEの新番組をやらせていただくことになりました。

これまでのDa-iCEから新しいDa-iCEまで。

たくさんの自分達をみていただけるような内容に出来たらなと思っております。

そして何より観てくださる皆さんにとっても何か得るものがある。

そんな番組になっていけたら幸いだなと。

なにか新しいことに挑戦したくてもなかなか一歩踏み出せない。

そんなあなたの背中を僕達自身が新しいことに挑戦することで押すことができれば幸せです。

Da-iCE新番組よろしくお願い致します。

■和田颯/パフォーマー

Da-iCEとして初の地上波での冠番組を持たせていただけるという事で本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

この番組を通して皆さんと一緒に音楽について色々学んでいけたらなと思います。

ここでしか見れないゲストの方とのコラボステージもあるみたいなのでとても楽しみです!

Da-iCEというグループを少しでも多くの方に知っていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いします。