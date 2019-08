大阪・京セラドーム大阪で27日14時、ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2019 AUTUMN & WINTER」(関コレ)が開幕。ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの工藤大輝、岩岡徹、大野雄大、花村想太、和田颯がオープニングでライブを披露した。

Da-iCEは「FAKE ME FAKE ME OUT」「TOKYO MERRY GO ROUND」「イチタスイチ」「FAKE ME FAKE ME OUT」「TIME COASTER」の5曲を披露し、迫力のある歌声とキレのあるダンスで観客を魅了。途中のMCでも「みなさん楽しんでますか? 僕らがトップバッターということで、トップバッターにふさわしく最高に盛り上げていきたいんですけど、いいですかー!?」「気合い入れて全員でぶちかましていくんでよろしくお願いしまーす!」と力強くあいさつし、会場を盛り上げた。

「KANSAI COLLECTION」は2011年2月に大阪で誕生し、年に2回開催している日本最大級のファッションイベント。18回目となる今回は、「風を待つな、風に左右されるな、むしろ『風を起こせ』。全ては思い立ったその日から、自分から、がスタート」という思いを込め、「Tomorrow never knows-風をおこせ-」をテーマに掲げた。