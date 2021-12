9人組ミクスチャーグループ・SUPER★DRAGON(志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽)が19日、東京都・立川ステージガーデンで全国ツアー『SIX DAY』千秋楽を迎えた。

今回のツアーは音楽やパフォーマンスを楽しむだけではなく「クローンと人間による戦争が勃発した未来」を変えるため、SUPER★DRAGONのメンバーたちが6つのミッションに挑むSF仕様のストーリーを軸に据え、朗読によるドラマパートと、物語にリンクしたパフォーマンスを披露するライブパートを組み合わせてステージを展開していく。そのためストーリーやセットリストも各会場ごとに用意され、全てのライブに参加をすることで物語の完結を見届けられるという「マルチストーリーライブ」となっている。

最終公演となるこの日は、未来で戦争を起こした首謀者の正体が明らかになり、ストーリーも佳境を迎えることに。「WARNING」「La Vida Loca」などの挑発的なEDMサウンドから、「Distance」「雨ノチ晴レ」といったメンバーの柔らかな素顔が垣間見えるポップチューン、火花がステージ上に散る演出とともに激しいヒューマンビートボックスとロックサウンドが会場を飲み込む「Untochable MAX」など、アンコールを含め全17曲を披露。SUPER★DRAGONが持つ多様な音楽性や、9人で織りなすダイナミックなダンスパフォーマンスなどを存分に味わえる骨太なセットリストが用意された。

今回の公演中はMCを一切行わず、アンコールを経てメンバーが再びステージに登場したところで、この日初めてとなるMCが行われた。ジャンは「4か月という長い期間を通して皆さんに会えることが嬉しかった」と語り、ライブの構成や振り付けなどにも携わったという飯島は「ライブを作り上げる喜びを知ることができた」と充足感のある笑顔を見せる。

緊急事態宣言下でツアーがスタートしたものの、この日無事に千秋楽を迎えることができたという話題では「応援してくださるファンの方、スタッフさんたち、皆さんの想いが繋がって今日がある。ここは“当たり前では無い空間”だと思っています。本当にありがとうございます」と語り、メンバー全員が客席に向かって深くお辞儀をし感謝の気持ちを表した。

その後のアンコールでは「-Tweedia-」「SOUL FLAG」の2曲を披露。全ての公演を終え、最後に古川が「1年前はこんな景色が見れるなんて本当に思っていなかった。これは当たり前では無いし、日々感謝の気持ちを忘れないように進んで行きたい。これからも大きな愛で僕たちを包んでくれたら嬉しいです。僕たちも倍以上の愛で返すので、離さないでください」と口にすると、観客も拍手とペンライトでその言葉に応え、お互いの絆を確かめ合うような姿を見て取ることができた。

セットリスト

M1.WARNING

M2.LRL -Left Right Left-

M3.La Vida Loca

M4.City Noise

M5.Distance

M6.雨ノチ晴レ

M7.x

M8.Burning in the nights

M9.On My Way

M10.Caravan

M11.Set It Off

M12.Untochable MAX

M13.Dragonfly

M14. Mada’ Mada

M15.SUPER★DRAGON

EN1.-Tweedia-

EN2.SOUL FLAG

写真:笹森健一