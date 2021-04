9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON(志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽)が、9日〜10日に東京・Zepp Hanedaで、約1年半ぶりとなる有観客ライブ「NEO CYBER CITY ‐ネオサイバーシティ‐」を開催した。

今回のライブは近未来を思わせる架空の世界をテーマにしたボイスドラマを織り交ぜつつ、それらの内容に即した楽曲やダンスを披露するという、ストーリー性のある構成で披露された。パフォーマンスの合間にはストーリー中の謎を解くヒントも織り交ぜられ、音楽を楽しみながらも、アトラクションに参加しているかのような趣向を凝らしたステージが作り上げられていた。

セットリストは「Untouchable MAX」などハードなEDMチューンをはじめ、「My Playlist」「Burning in the nights」といったエモーショナルに歌い上げる楽曲、ラップとポップを織り交ぜた「Distance」、全英歌詞で洋楽を想起させるR&B「BLOODY LOVE」、ヘヴィなロックチューン「SWEET DEVIL」など、様々なジャンルを独自に織り交ぜた彼らのサウンド“NEWミクスチャースタイル"の骨太な魅力を凝縮させたものが用意された。

彼らの魅力の1つでもある迫力あるフォーメーションダンスをたっぷりと堪能できるよう、ダンスタイムも複数回実施。音楽だけではなく、竜や虎を思わせる効果音に合わせてダンスを魅せる演出も取り入れられ、これまで以上に力強く、パワーアップされたパフォーマンスを披露した。

またオンラインライブを1年間行ってきた経験を活かし、動画メディアTikTokで500万回以上の再生を記録している「SAMURAI」では、メンバーが自分のためにパフォーマンスをしてくれているような視点を楽しめるカメラアングルの演出も取り入れられた。

MCでは「久々に皆さんと会えるのでこの日をすごく楽しみにしていました」(古川)など、1年以上の時間を経て、開催が叶ったライブへの喜びを口にする。ライブが出来なかった期間を体験した事で「空間、記憶を僕たち・皆さんで共有できることが嬉しい」(池田)、「こうして会える時間は当たり前じゃないし特別という事を改めて実感した」(松村)と、改めてライブに対する想いを表すメンバーも。

終盤では古川が、去年1年間ライブを共に作り上げてきたスタッフ・関係者が感じていた悩みや、やり切れない想いなどを包み隠さず打ち明け、オンラインライブではそうした想いを全てぶつけながらも「画面の向こうで観てくれている皆さんに、どうしたら届くかを考えながらみんなで作り上げていた」と明かす。そして「みんなで支え合って今回ここまで辿り着いた。でも最後に仕上げのピースを埋めてくれるのは観客の皆さん。皆さんがいないと活動をしていても意味がない。自分の究極を突き詰めていくべきだとは思っているが、皆さんが喜んでくれるからこそ、僕たちも救われている。間違いなくここを経て強くなった気がする。皆さんと一緒に未来を見据えて、絶対に進むという覚悟と勇気をもらえた。これはとんでもない財産。これからも僕たちと一緒に夢の続きを見ていきましょう」と、真っすぐに客席を見つめながら語りかけた古川。「声は出せなくても一緒に歌いましょう。会場全員との絆の歌です」とラストソング「BROTERHOOD」を歌唱し、この日のライブを締めくくった。

セットリスト(2021年4月10日@Zepp Haneda 3部Ver)

M1:Untouchable MAX

M2:LRL -Left Right Left-

M3:La Vida Loca

MC

M4:BLACK BOX

M5:My Playlist

M6:Burning in the nights

M7:Distance

M8:BLOODY LOVE

M9:Set It Off

M10:SAMURAI

M11:SUPER★DRAGON

M12:Mada’ Mada’

M13:BADASS

M14:SWEET DEVIL

MC

EN1:Dragonfly

MC

EN2:SHOPPING TIME

EN3:BROTERHOOD