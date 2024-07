ユニコーンの新曲「マチュリー」が本日7月3日に配信リリースされた。

7月28日に神奈川・リビエラ逗子マリーナにて主催イベント「UNICORN MACHURI『LIVE 1173』」を開催するユニコーン。彼らの新曲「マチュリー」はこのイベントのテーマソングで、祭りを彷彿させる1曲となっている。

また7月24日にはライブBlu-ray「MOVIE 42 ユニコーン 2023-2024 ツアー『クロスロード』」がリリースされる。本作の購入者特典絵柄が公開された。

UNICORN MACHURI「LIVE 1173」

2024年7月28日(日)神奈川県 リビエラ逗子マリーナ

<出演者>

ABEDON AND THE RINGSIDE / 電大 / ユニコーン

ABEDON AND THE RINGSIDEゲスト:伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)

電大ゲスト:つるの剛士

ユニコーンゲスト:PUFFY

DJ:秀島史香