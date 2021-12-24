4人組ロックバンド・King Gnuがきょう24日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』で、最新曲「逆夢(さかゆめ)」をフルサイズ披露することが明らかになった。
出演アーティストの中で唯一発表されていなかったため、SNSでは予想合戦が繰り広げられていたKing Gnuのパフォーマンス楽曲。King Gnuは本日より公開スタートした映画『劇場版 呪術廻戦0』の主題歌「一途」を担当しているが、エンディングテーマ曲も手掛けていることが判明。それが29日に「一途」と両A面シングルでリリースされる「逆夢」だ。
テレビやライブはもちろん、どこでもパフォーマンスされていない最新曲を今夜はフルサイズで完全初披露。King Gnuは、最後のブロックである21:00頃～に登場する。
■出演アーティストと歌唱楽曲(50音順)
■17:00～
- Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」
- ジャニーズWEST 「黎明」
- 櫻坂46 「BAN」
- A.B.C-Z 「火花アディクション」
- Creepy Nuts 「のびしろ」
- SixTONES 「マスカラ」
- 日向坂46 「君しか勝たん」
- THE RAMPAGE 「HEATWAVE」
- AKB48 「根も葉もRumor」
- Sexy Zone 「LET‘S MUSIC」
- milet 「Ordinary days」
- 三代目 J SOUL BROTHERS 「Honey」
■18:00頃～
- GENERATIONS 「Make Me Better」
- DISH// 「沈丁花」
- AI 「アルデバラン」
- Kis-My-Ft2 「Luv Bias」
- 三浦大知 「Backwards」
- UVERworld 「EN」
- BiSH 「オーケストラ」
- なにわ男子 「初心LOVE(うぶらぶ)」
- Snow Man 「Secret Touch」
- 石丸幹二×長屋晴子(緑黄色社会) 「美女と野獣」(映画『美女と野獣』より)
- 山田裕貴×葵わかな 「ホール・ニュー・ワールド」(映画『アラジン』より)
- 清水美依紗 「恋人たちのクリスマス」
■19:00頃～
- ジェジュン 「チキンライス」
- AI 「ハピネス」
- SEKAI NO OWARI 「silent」
- 乃木坂46 「最後のTight Hug」
- Hey! Say! JUMP 「Sing-along」
- Little Glee Monster 「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」
- 大塚愛 「さくらんぼ」
- DA PUMP 「if...」
- 森高千里 「気分爽快」
- スガ シカオ 「Progress」
- NEWS 「ReBorn」
- Perfume 「ポリゴンウェイヴ」
- EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS 「VIRTUAL LOVE」
- ひらめ 「ポケットからきゅんです!」
■20:00頃～
- 川崎鷹也 「魔法の絨毯」
- BLOOM VASE 「Bluma to Lunch」
- マカロニえんぴつ 「なんでもないよ、」
- King & Prince 「Namae Oshiete」
- NiziU 「Chopstick」「Step and a step」
- KAT-TUN 「EUPHORIA」
- aiko 「食べた愛」
- LiSA 「明け星」
- 平井 大 「Stand by me, Stand by you.」
- Awesome City Club 「勿忘」
- 緑黄色社会 「Mela!」
- 優里 「ドライフラワー」
- Little Glee Monster 「恋人がサンタクロース」(松任谷由実カバー)
- ゴスペラーズ 「クリスマスソング」(back numberカバー)
■21:00頃～
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマス・イブ」(山下達郎カバー)
- Def Tech 「My Way」
- TWICE 「TT -Japanese ver.-」
- ORANGE RANGE 「花」
- 松平 健 「マツケンサンバII」
- Toshl 「視聴者が選ぶ『カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲』うち1曲：廻廻奇譚(Eve)／阿修羅ちゃん(Ado)／限界突破×サバイバー(氷川きよし)
- あいみょん 「ハート」「愛を知るまでは」
- 小沢健二 「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」
- 星野源 「不思議」「Pop Virus」
- KinKi Kids 「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」
- King Gnu 「逆夢」
- 優里 「ベテルギウス」
- L'Arc～en～Ciel 「winter fall」「ミライ」「FOREVER」
- EXILE 「I Wish For You」
- 関ジャニ∞ 「Re:LIVE」
- 東京事変 「私生活」
- YOASOBI 「三原色」
- 桑田佳祐 「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」