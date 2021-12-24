4人組ロックバンド・King Gnuがきょう24日(17:00～23:10)に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』で、最新曲「逆夢(さかゆめ)」をフルサイズ披露することが明らかになった。

  • King Gnu

出演アーティストの中で唯一発表されていなかったため、SNSでは予想合戦が繰り広げられていたKing Gnuのパフォーマンス楽曲。King Gnuは本日より公開スタートした映画『劇場版 呪術廻戦0』の主題歌「一途」を担当しているが、エンディングテーマ曲も手掛けていることが判明。それが29日に「一途」と両A面シングルでリリースされる「逆夢」だ。

テレビやライブはもちろん、どこでもパフォーマンスされていない最新曲を今夜はフルサイズで完全初披露。King Gnuは、最後のブロックである21:00頃～に登場する。

■出演アーティストと歌唱楽曲(50音順)

■17:00～

  • Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)「Choo Choo TRAIN」「Touch The Sky」「No Limit」「Lovers Again」
  • ジャニーズWEST　「黎明」
  • 櫻坂46　「BAN」
  • A.B.C-Z　「火花アディクション」
  • Creepy Nuts　「のびしろ」
  • SixTONES　「マスカラ」
  • 日向坂46　「君しか勝たん」
  • THE RAMPAGE　「HEATWAVE」
  • AKB48　「根も葉もRumor」
  • Sexy Zone　「LET‘S MUSIC」
  • milet　「Ordinary days」
  • 三代目 J SOUL BROTHERS　「Honey」

■18:00頃～

  • GENERATIONS　「Make Me Better」
  • DISH//　「沈丁花」
  • AI　「アルデバラン」
  • Kis-My-Ft2　「Luv Bias」
  • 三浦大知　「Backwards」
  • UVERworld　「EN」
  • BiSH　「オーケストラ」
  • なにわ男子　「初心LOVE(うぶらぶ)」
  • Snow Man　「Secret Touch」
  • 石丸幹二×長屋晴子(緑黄色社会)　「美女と野獣」(映画『美女と野獣』より)
  • 山田裕貴×葵わかな　「ホール・ニュー・ワールド」(映画『アラジン』より)
  • 清水美依紗　「恋人たちのクリスマス」

■19:00頃～

  • ジェジュン　「チキンライス」
  • AI　「ハピネス」
  • SEKAI NO OWARI　「silent」
  • 乃木坂46　「最後のTight Hug」
  • Hey! Say! JUMP　「Sing-along」
  • Little Glee Monster　「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」
  • 大塚愛 　「さくらんぼ」
  • DA PUMP　「if...」
  • 森高千里　「気分爽快」
  • スガ シカオ　「Progress」　
  • NEWS　「ReBorn」
  • Perfume　「ポリゴンウェイヴ」
  • EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS　「VIRTUAL LOVE」
  • ひらめ　「ポケットからきゅんです!」

■20:00頃～

  • 川崎鷹也　「魔法の絨毯」
  • BLOOM VASE　「Bluma to Lunch」
  • マカロニえんぴつ　「なんでもないよ、」
  • King & Prince　「Namae Oshiete」
  • NiziU　「Chopstick」「Step and a step」
  • KAT-TUN　「EUPHORIA」
  • aiko　「食べた愛」
  • LiSA　「明け星」
  • 平井 大　「Stand by me, Stand by you.」
  • Awesome City Club　「勿忘」
  • 緑黄色社会　「Mela!」
  • 優里　「ドライフラワー」
  • Little Glee Monster　「恋人がサンタクロース」(松任谷由実カバー)
  • ゴスペラーズ　「クリスマスソング」(back numberカバー)

■21:00頃～

  • ゴスペラーズ×Little Glee Monster　「クリスマス・イブ」(山下達郎カバー)
  • Def Tech　「My Way」
  • TWICE　「TT -Japanese ver.-」　
  • ORANGE RANGE　「花」
  • 松平 健　「マツケンサンバII」　
  • Toshl　「視聴者が選ぶ『カバーしてほしい聖夜の激ムズ曲』うち1曲：廻廻奇譚(Eve)／阿修羅ちゃん(Ado)／限界突破×サバイバー(氷川きよし)
  • あいみょん　「ハート」「愛を知るまでは」
  • 小沢健二　「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」
  • 星野源　「不思議」「Pop Virus」
  • KinKi Kids　「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」
  • King Gnu　「逆夢」
  • 優里　「ベテルギウス」
  • L'Arc～en～Ciel　「winter fall」「ミライ」「FOREVER」
  • EXILE　「I Wish For You」
  • 関ジャニ∞　「Re:LIVE」
  • 東京事変　「私生活」
  • YOASOBI　「三原色」
  • 桑田佳祐　「SMILE～晴れ渡る空のように～」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶」