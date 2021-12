ブシロードムーブのクレジットカード事業「ブシロードカード」第1弾のカードデザイン全9種類が公開された。

「ブシロードカード」は2022年1月申し込み開始のクレジットカード。カードデザイン第1弾は全9種類がラインナップ。「ブシロードカード(赤)」、「ブシロードカード(白)」、「ブシロードカード Ver. カードファイト!! ヴァンガード」、「ブシロードカード Ver. ヴァイスシュヴァルツ」、「ブシロードカード Ver. Reバース for you」、「ブシロードカード Ver. D4DJ Groovy Mix」、「ブシロードカード Ver. D_CIDE TRAUMEREI」、「ブシロードカード Ver. スターダム」、「ブシロードカード Ver. 白蛇:縁起」となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)D_CIDE TRAUMEREI PROJECT (C)STARDOM (C)LIGHTCHASER ANIMATION STUDIOS