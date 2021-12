以上や以下、未満、超など、範囲を表す言葉の違いを、正しく理解できていますか? 本記事では以上をはじめ、これらの言葉についてくわしくご紹介していきます。

また、以上や以下をエクセル関数で表すときの記号式や、「以上です」の英語表現など、ビジネスシーンに欠かせない情報もお届けしますのでぜひ参考にしてください。

以上の意味や言葉が示す範囲をわかりやすく解説します

以上とは

まず以上という言葉の意味を改めて確認します。

以上の意味

以上にはいくつかの意味があります。主なものは以下のとおりです。

■数や量、程度などがその基準を含んでそれより上の範囲であること

例えば「20歳以上」の場合は、20歳を含んでそれより上の年齢を指しています。「期待以上の成果」とは、初めから期待はしていたがそれより上の成果を得られた、という意味になります。

■それより前に述べたこと

「以上の理由から」などとして、それより前に話したり書いたりした内容を指す使い方があります。

■合計した数のこと

「営業部から6名、開発部から4名、以上10名が参加予定だ」などのように使います。

■手紙や文書の「終わり」のこと

手紙や文書の最後に形式的に「以上」と書き、そこで終了することを表します。

■「~したからには」の意味

「周知されてしまった以上、変更は許されない」などのように使います。

以上と以下が含む範囲とは

数量に対して「以上」を使う場合には、基準となる数値も含みます。

例

・10歳以上から入場できます→10歳を含んでそれより上の歳の人が入場できる

・120㎝以上から乗車できます→120cmを含んでそれより高い人が入場できる

・合計金額5000円以上にプレゼント→5000円を含んでそれより大きい金額ならプレゼントされる



これは「以下」に対しても同様です。以下とした場合も、基準となる数値は含まれます。

以上を記号で表すと

以上は記号で「≧」と書きます。このような記号は不等号と呼び、「≧」は「だいなりいこーる」と読みます。例えば「≧8」であれば「だいなりいこーるはち」と読み、「8以上」という意味になります。

不等号にはほかにも以下のような種類があります。

・≧(だいなりいこーる)…以上

・≦(しょうなりいこーる)…以下

・>(だいなり)…その数値を含まず、それより大きい数値を指す

・<(しょうなり)…未満。その数値を含まず、それより小さい数値を指す



範囲を表すその他の表現

不等号でも表したように、範囲を表す言葉には以上のほかにもいくつかあります。言葉によって指す範囲は異なるので、混同してしまわないように確認しておきましょう。

以上と「より大きい」の違い

例えば「100万円以上」と「100万円より大きい」とでは、「100万円を含むか含まないか」で意味が変わってきます。

100万円以上(≧100万円)→100万円を含んでそれより大きい



100万円より大きい(>100万円)→100万円を含まず、それより大きい

つまり「100万円以上」では100万円も100万1円も含まれますが、「100万円より大きい」としたときは100万1円からしか含まれないことになります。

なお「100万円より大きい」は「100万円超」と書くこともあります。

以下と未満の違い

以下と「未満」でも同様です。「100万円以下」と「100万円未満」とでは、やはり「100万円を含むか含まないか」がポイントになります。

100万円以下(≦100万円)→100万円を含んでそれより小さい



100万円未満(<100万円)→100万円を含まず、それより小さい

範囲は記号でも表せるようにしておくと便利です

以上のビジネスシーンにおける使い方

以上という言葉は、日常のみならずビジネスシーンでも多用される言葉です。ここでは代表的なエクセル関数の表し方や、ビジネスの決め文句などを紹介します。

以上と以下のエクセル関数

エクセルで以上と以下の条件を指定したいときは、どうすればいいのでしょうか。このようなときは「COUNTIF関数」を使います。

例えば1から100までの数字が入力された一覧があるとします。集計する際に、「数値が60以上である項目の数が知りたい」とします。

この場合、「60以上」を表す記号は「">=60"」です。範囲がA1からA10 の場合は、「=COUNTIF(A1:A10),">=60"」と表せば、60以上の数値が入力された項目の数が表示されます。

「以上のことから」

「以上のことから」とは、会議やプレゼンで頻繁に使われる表現です。説明が終わったあと、結論を切り出す際に「以上のことから、このような結果となりました」などと使います。

例文

・以上のことから、今回はA案が最適であるとの結論に至りました。



「以上、よろしくお願いいたします」

「以上、よろしくお願いいたします」はメールの最後につける決め文句です。文書の場合は「以上」とすることもありますが、メールの最後に「以上」とするとややぞんざいな印象になりがちです。「以上、よろしくお願いいたします」は目上の方にも使える表現なので、覚えておくと便利です。

例文

・ご不明点がありましたらお知らせください。以上、よろしくお願いいたします。

・以上、よろしくお願い申し上げます。

「以上をもちまして」

「以上をもちまして」は会議や懇親会などの進行で、一区切りつけたいときなどによく使われる表現です。

例文

・以上をもちまして、本日の会議は終了となります。長時間にわたりご清聴くださりありがとうございました。

・以上をもちまして、私の自己紹介とさせていただきます。

以上の英語表現

以上を英語で表現すると「or(and) more 」や「or(and) over」、「or(and) above」などとなります。

例

・60以上→sixty and more

・12歳以上の子供→children aged twelve and over

・高校生以上→high school student and above

例文

・Her score is above average.(彼の成績は平均以上だ)

・She accomplished more than we expected.(彼女は私たちの期待以上のことを成し遂げました)

・Please do not say any more.(もう何も言わないでください)

・Please confirm the above information.(以上の内容をご確認ください)

「より大きい」の英語表現

基準の数値を含まない「より大きい」は、「more than」や「over」などと表現されます。

「以上です」の英語表現

メールの最後に付けたり会議を終わらせたりするときの「以上です」を英語でいうと、以下のようになります。

例文

・That's all. Thank you very much.(以上です。ありがとうございました)

・Let me finish my suggestion.(私からのご提案は以上です)

英語表現も覚えておきましょう

以上の範囲は、基準となる数値を含む

以上という言葉には色々な意味がありますが、数量や程度を表すときの以上の範囲は「基準となる数値を含む」です。以下の場合も同様です。一方「より大きい」は基準となる数値は含まず、それより大きな数値を指します。「未満」も同様です。また、エクセル関数で以上や以下を使いたいときの「COUNTIF関数」も覚えておくと役立ちます。

以上という言葉は、ビジネスシーンにおいてもメールや会議の進行などで頻繁に使われます。英語表現についても確認して、いざという時に慌てないようにしましょう。