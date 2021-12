フジテレビの動画配信サービス・FODでは、「『やっぱりアニメが好き!』FODプレミアム入会キャンペーン」を6日から実施する。

これは、6日から来年1月11日17時59分までの間、FODウェブサイトからFODプレミアムに入会すると、通常2週間無料のところ、1カ月間無料見放題となるもの。

FOD公式Twitterアカウント(@fujitvplus)をフォロー&RTすると、総額120万円分のAmazonギフト券が当たるインスタントウィンのキャンペーンも合わせて実施する。

FODプレミアムでは、『ワンピース』シリーズや『ドラゴンボール』シリーズ、近年話題のヒット作『鬼滅の刃』や『東京リベンジャーズ』、さらには独占作品『マブラヴ オルタネイティヴ』や『平家物語』まで、幅広いラインナップのアニメ作品を取りそろえている。

●『やっぱりアニメが好き!』特設WEBサイト掲載作品(※五十音順)

■誰もが知る往年の名作アニメ

・『こちら葛飾区亀有公園前派出所』

・『ドラゴンボール超』

・『NARUTO-ナルト- 疾風伝』

・『ルパン三世PART6』

・『るろうに剣心』

・『ワンピース』

■近年話題のヒット作

・『あひるの空』

・『暗殺教室』(第2期)

・『炎炎ノ消防隊 弐ノ章』

・『ギヴン』

・『鬼滅の刃』

・『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス』

・『進撃の巨人 The Final Season』

・『転生したらスライムだった件 第2期』

・『東京リベンジャーズ』

・『ハイキュー!! TO THE TOP』

・『はたらく細胞』

・『ブラッククローバー』

・『平穏世代の韋駄天達』

・『約束のネバーランド』

・『Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season』

■独占作品

・『海賊王女』

・『さんかく窓の外側は夜』

・『平家物語』

・『マブラヴ オルタネイティヴ』

■独占見放題作品

・『アクダマドライブ』

・『現実主義勇者の王国再建記』

・『ゴールデンカムイ 第三期』

・『NIGHT HEAD 2041』