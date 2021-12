“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、Spotifyの「2021年に海外で最も再生された日本のアーティスト」で1位を獲得したことが6日、わかった。

2021年に国や時代を超えて愛された音楽を振り返るSpotify 年間ランキング

YOASOBIはそのほかにも、「夜に駆ける」が「今年最も再生された2010年代の楽曲」で1位、「2021年に海外で最も再生された日本のアーティストの楽曲」で3位、「怪物」が10位にランクイン。また、同ランキングではEveの「廻廻奇譚」が1位、LiSAの「紅蓮華」が2位を獲得。アニメ『呪術廻戦』や『鬼滅の刃』のOP楽曲などトップ10のうち8曲がアニメ関連となった。また、LiSAとEveは「2021年に海外で最も再生された日本のアーティスト」でも2位と3位を獲得している。

【2021年Spotifyランキング】

■海外で最も再生された日本のアーティスト

1. YOASOBI

2. LiSA

3. Eve

4. 澤野弘之

5. Linked Horizon

6. 久石譲

7. RADWIMPS

8. ONE OK ROCK

9. たかやん

10. 米津玄師



■海外で最も再生された日本のアーティスト楽曲

1. 廻廻奇譚/Eve

2. 紅蓮華/LiSA

3. 夜に駆ける/YOASOBI

4. unravel/TK from 凛として時雨

5. 心臓を捧げよ!/Linked Horizon

6. Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack/Teriyaki Boyz

7. Black Catcher/ビッケブランカ

8. シルエット/KANA-BOON

9. ブルーバード/いきものがかり

10. 怪物/YOASOBI



■今年最も再生された2010年代の楽曲

1. 夜に駆ける/YOASOBI

2. 魔法の絨毯/川崎 鷹也

3. かくれんぼ/優里

4. Pretender/Official髭男dism

5. 猫/DISH//