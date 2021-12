韓国の男性7人組グループ・BTSが、Spotifyの「2021年に国内で最も再生されたアーティスト」で1位を獲得したことが2日、わかった。

Spotify 音楽とポッドキャストで2021年を振り返るランキング

BTSは同ランキング以外にも、2021年の「国内で最も再生された楽曲」で昨年8月発売の「Dynamite」が2位、5月に配信された「Butter」も7位に。「国内で最も再生されたアルバム」では、昨年11月発売の『BE』が2位になったほか、5位と7位にもランクインしている。また、「世界で最も再生されたアーティスト」部門でも3位と、2021年の音楽シーンを席巻した。

BTSが1位を獲得した「2021年に国内で最も再生されたアーティスト」のランキングでは、TWICEが6位とK-POPアーティストがTOP10に2組ランクイン。

【2021年Spotifyランキング】

■国内で最も再生されたアーティスト

1. BTS

2. YOASOBI

3. Official髭男dism

4. 平井大

5. back number

6. TWICE

7. 嵐

8. 優里

9. 米津玄師

10. あいみょん



■国内で最も再生された楽曲

1. ドライフラワー/優里

2. Dynamite/BTS

3. 夜に駆ける/YOASOBI

4. 怪物/YOASOBI

5. 群青/YOASOBI

6. 勿忘/Awesome City Club

7. Butter/BTS

8. うっせぇわ/Ado

9. Stand by me,Stand by you/平井大

10. 炎/LiSA



■国内で最も再生されたアルバム

1. THE BOOKS/YOASOBI

2. BE/BTS

3. strobo/Vaundy

4. Life Goes On/平井大

5. Love Yourself 結 'Answer'/BTS

6. STRAY SHEEP/米津玄師

7. MAP OF THE SOUL:7/BTS

8. Traveler/Official髭男dism

9. アンコール/back numder

10. hope/マカロニえんぴつ