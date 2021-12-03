テクノポップユニットのPerfumeが23日(21:00～)、Amazon Prime Video公式YouTubeチャンネルとAmazon Prime Video公式Twitterでオンラインイベント「『Perfume LIVE 2021 [polygon wave]』世界配信前夜祭」を生配信する。
Perfumeにとって約1年半ぶりの有観客公演となった8月14日・15日開催の「Perfume LIVE 2021 [polygon wave]」が、24日からAmazon Prime Videoで独占配信されることを記念してイベントを企画。Perfumeと同世代であるホラン千秋がMCを務め、ライブの魅力に迫る。
また、応募者から選ばれた100名は、リアルタイムでPerfumeとスクリーン越しに交流が可能。Prime Video公式TwitterもしくはPerfumeオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」、「WORLD P.T.A.」から応募可能で、期間は3日～5日まで。なお、同イベントの模様はAmazon Prime Video公式YouTubeチャンネル、Amazon Prime Video公式Twitterで配信され、誰でも視聴することができる。
また、あわせて24日配信の「Perfume LIVE 2021 [polygon wave]」予告編のロングバージョンが公開。アリーナ全体をステージにするという、かつてない形で行われた同公演の模様を垣間見ることができる。