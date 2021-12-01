アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 第1夜』が、きょう1日(18:30～)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18時半～

・AI「アルデバラン」

・岡本知高「BoleroⅣ～New Breath～」

・KinKi Kids × Sexy Zone×なにわ男子「シンデレラ・クリスマス」

・JO1「僕らの季節」

・DA PUMP × クリス・ハート「All I Want For Christmas Is You 」

・TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら[Japanese Ver.]」

・秦基博「泣き笑いのエピソード」

・ももいろクローバーZ「恋人がサンタクロース」



■19時頃～

・ウマ娘「ユメヲカケル！」

・京本大我（SixTONES）× 笹本玲奈「Tonight」／『ウエスト・サイド・ストーリー』

・劇団四季『アナと雪の女王』「生まれて初めて」

・郷ひろみ × 蒼井翔太「言えないよ」

・櫻坂46「流れ弾」 ・斎藤瑠希×平野綾 「本当のわたし」／『ミラベルと魔法だらけの家』

・中井さんと木梨くん（中井貴一、木梨憲武）「ジグソーパズル」

・NiziU 「Take a Picture」「Chopstick」

・日向坂46×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「すてきなホリデイ」

・BoA「メリクリ」

・松田聖子「瞳はダイアモンド」「私の愛」

・薬師丸ひろ子「探偵物語」

・Little Glee Monster「白い恋人達」



■20時頃～

・EXILE「ただ…逢いたくて」「Someday」「Choo Choo TRAIN」

・さだまさし×長屋晴子（緑黄色社会）「なごり雪」

・東方神起「SURISURI [Spellbound]」

・德永英明×JUJU「ブルーライト・ヨコハマ」

・德永英明×中島健人・菊池風磨(Sexy Zone)「夢を信じて」

・なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」 ・浜崎あゆみ「春よ、来い」

・日向坂46「ってか」

・山崎育三郎「誰が為」

・渡辺美里×水樹奈々「Rain」



■21時頃～

・大塚愛×ハラミちゃん「プラネタリウム」

・上白石萌音「夢先案内人」

・関ジャニ∞ × 生田斗真「稲妻ブルース」

・北村匠海（DISH//）×山崎育三郎「また逢う日まで」

・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Eeny, Meeny, Miny, Moe」「R.Y.U.S.E.I.」

・Sexy Zone ×秦基博「夏のハイドレンジア」

・ピンドン・ノリコ × マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ「命綱」

・YOASOBI「もう少しだけ」

・LA DIVA「Dynamite」

・LA DIVA「時代」

・緑黄色社会×浦和学院高等学校 ソングリーダー部「Mela！」



■22時頃 ～

・AI×倖田來未「I Wanna Know」「BE MY BABY」

・aiko「食べた愛」

・関ジャニ∞「凛」

・KinKi Kids「硝子の少年」「愛のかたまり」

・King Gnu「一途」

・JUJU「こたえあわせ」

・DA PUMP「Dream on the street」

・DISH//「沈丁花」

・浜崎あゆみ「No way to say」

・VS魂（相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸 優太・浮所飛貴）「New Again！ Again and Again！」

・水樹奈々×清塚信也「愛の星」

・milet「Fly High」

・LiSA「明け星」 ・和田アキ子×JO1「古い日記」

