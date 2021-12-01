アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2021FNS歌謡祭 第1夜』が、きょう1日(18:30～)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
・AI「アルデバラン」
・岡本知高「BoleroⅣ～New Breath～」
・KinKi Kids × Sexy Zone×なにわ男子「シンデレラ・クリスマス」
・JO1「僕らの季節」
・DA PUMP × クリス・ハート「All I Want For Christmas Is You 」
・TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら[Japanese Ver.]」
・秦基博「泣き笑いのエピソード」
・ももいろクローバーZ「恋人がサンタクロース」
■19時頃～
・ウマ娘「ユメヲカケル！」
・京本大我（SixTONES）× 笹本玲奈「Tonight」／『ウエスト・サイド・ストーリー』
・劇団四季『アナと雪の女王』「生まれて初めて」
・郷ひろみ × 蒼井翔太「言えないよ」
・櫻坂46「流れ弾」 ・斎藤瑠希×平野綾 「本当のわたし」／『ミラベルと魔法だらけの家』
・中井さんと木梨くん（中井貴一、木梨憲武）「ジグソーパズル」
・NiziU 「Take a Picture」「Chopstick」
・日向坂46×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「すてきなホリデイ」
・BoA「メリクリ」
・松田聖子「瞳はダイアモンド」「私の愛」
・薬師丸ひろ子「探偵物語」
・Little Glee Monster「白い恋人達」
■20時頃～
・EXILE「ただ…逢いたくて」「Someday」「Choo Choo TRAIN」
・さだまさし×長屋晴子（緑黄色社会）「なごり雪」
・東方神起「SURISURI [Spellbound]」
・德永英明×JUJU「ブルーライト・ヨコハマ」
・德永英明×中島健人・菊池風磨(Sexy Zone)「夢を信じて」
・なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」 ・浜崎あゆみ「春よ、来い」
・日向坂46「ってか」
・山崎育三郎「誰が為」
・渡辺美里×水樹奈々「Rain」
■21時頃～
・大塚愛×ハラミちゃん「プラネタリウム」
・上白石萌音「夢先案内人」
・関ジャニ∞ × 生田斗真「稲妻ブルース」
・北村匠海（DISH//）×山崎育三郎「また逢う日まで」
・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Eeny, Meeny, Miny, Moe」「R.Y.U.S.E.I.」
・Sexy Zone ×秦基博「夏のハイドレンジア」
・ピンドン・ノリコ × マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ「命綱」
・YOASOBI「もう少しだけ」
・LA DIVA「Dynamite」
・LA DIVA「時代」
・緑黄色社会×浦和学院高等学校 ソングリーダー部「Mela！」
■22時頃 ～
・AI×倖田來未「I Wanna Know」「BE MY BABY」
・aiko「食べた愛」
・関ジャニ∞「凛」
・KinKi Kids「硝子の少年」「愛のかたまり」
・King Gnu「一途」
・JUJU「こたえあわせ」
・DA PUMP「Dream on the street」
・DISH//「沈丁花」
・浜崎あゆみ「No way to say」
・VS魂（相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸 優太・浮所飛貴）「New Again！ Again and Again！」
・水樹奈々×清塚信也「愛の星」
・milet「Fly High」
・LiSA「明け星」 ・和田アキ子×JO1「古い日記」