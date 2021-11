ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」新プロジェクトについて発表された。

「ARGONAVIS from BanG Dream!」

「ARGONAVIS from BanG Dream!」はプロジェクト名を変更し「from ARGONAVIS」として新章がスタートする。これまでは「バンドリ!プロジェクト」の一つとして「ARGONAVIS from BanG Dream!」という名前で活動してきたが、今後は「ARGONAVIS」が主体となりエンターテインメントを創造していこうという強い意思を表明したとのこと。

また、2022年1月2日に開催されるfrom ARGONAVIS の5バンド集合のライブのよる公演のうち、夜公演の名称を公開。夜公演「from ARGONAVIS 1st LIVE -始動-」は新プロジェクト名「from ARGONAVIS」として初公演を飾る。

そして、Argonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris、風神RIZING!、εpsilonΦの全5バンド25人が出場する3DCGによるライブの開催決定を発表。2022年1月に続報が発表予定とのこと。

さらに、2022年初春にfrom ARGONAVIS のファンクラブ3サイトのオープンを発表。全バンドキャラクターを中心とした 年会費制ファンクラブ「NAVIGATORS’ NAVI」(ナビゲーターズ ナビ)、メディアミックスアーティストとして精力的に活動中のArgonavisとGYROAXIAそれぞれの月会費制ファンクラブ、Argonavis FC -Pier-(ピアー)と GYROAXIA FC -GEAR-(ギアー)の設立が決定した。

続けて、Argonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris、風神RIZING!、εpsilonΦの全5バンド登場予定の新規アプリゲームの制作が進行中とのこと。なお、2022年の春from ARGONAVISを中心としたブシロード100%出資の完全子会社「株式会社アルゴナビス」を設立。また、広報担当にArgonavis 五稜結人役 日向大輔の就任が決定したと発表された。

