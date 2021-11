日本BS放送(BS11)は、2022年1月1日(祝・土)正午より、「アニメロサマーライブ2021 powered by Anison Days」を、“テレビ独占放送”元日一挙7時間放送する。

2005年に誕生したアニメロサマーライブは、今年で16回目を迎えた世界最大のアニソンライブイベントで、今回は8月27日(金)~29日(日)の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催された。

延期となった昨年公演のテーマ“COLORS”を引き継ぎ、総勢57組のアーティストが出演。パワフルなパフォーマンスや、豪華コラボレーションなどの3日間に渡るスペシャルなライブステージを、7時間に凝縮して放送する。

■「アニメロサマーライブ2021 powered by Anison Days」出演アーティスト

【DAY1】

THE IDOLM@STER 765プロオールスターズ/i☆Ris/藍井エイル/ASCA/石原夏織/大橋彩香/岡崎体育/岸田教団&THE明星ロケッツ/スキマスイッチ/スピラ・スピカ/高橋洋子/DIALOGUE+/富田美憂/西川貴教/Happy Around!/Peaky P-key/Photon Maiden/MOTSU

【DAY2】

亜咲花/Argonavis/GYROAXIA/angela/井口裕香/オーイシマサヨシ/大黒摩季/鬼頭明里/GRANRODEO/栗林みな実/鈴木愛奈/鈴木愛理/鈴木雅之/スタァライト九九組/東山奈央/TrySail/halca/富永TOMMY弘明

【DAY3】

Assault Lily[一柳隊]/雨宮 天/伊藤美来/内田真礼/楠木ともり/SHOW BY ROCK!!/鈴木このみ/鈴木みのり/TRUE/仲村宗悟/fhána/スーパーちょろゴンず/早見沙織/森口博子/RAISE A SUILEN/ReoNa/オーイシマサヨシ

「アニメロサマーライブ2021 powered by Anison Days」は、2022年1月1日(祝・土)正午~よる7時、BS11にて放送。

(C)Animelo Summer Live 2021