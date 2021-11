フジテレビの動画配信サービス・FODでは、アジアドラマ『リュソンビの婚礼式』『運命のイタズラ~私たちは友達になれない』『SomeAir~恋は空から~』『君のプレイリスト』を12月1日から順次独占配信する。

『リュソンビの婚礼式』(12月1日配信開始)は、今年4月から韓国で配信開始された韓国初のBL時代劇。名家の息子と、商団を仕切る良家の娘との、顔も見たことのない政略結婚だったが、女性と思っていた結婚相手は実は男だった!? 架空の朝鮮時代を舞台に繰り広げられる、手に汗握る偽装結婚ロマンスとなっている。古くからある政略結婚という伝統の中で、交わることのなかった2人の間で交差する繊細な心情をBLラブロマンスに仕上げている。

『運命のイタズラ~私たちは友達になれない』(12月8日配信開始)は、十年来の恋人がいるにもかかわらず、偶然出会った女性に恋をしてしまうエリート男性と、結婚を約束した恋人がいながらも、そのエリート男性に翻ろうされ心を乱されていく女性の姿を描いたラブストーリー。2019年に台湾で制作されたドラマで、14年にヒットしたドラマ『恋する、おひとり様』のリウ・イーハオとパフ・クオが5年ぶりに共演したことで話題になった。

『SomeAir~恋は空から~』(12月10日配信開始)は、今年9月から韓国で配信されたwebドラマで、美しい韓国の都市と海を背景に繰り広げられる胸ときめく恋愛作品。ソウルに向かう飛行機で、真逆な性格の男女が偶然出会うが、お互い気が合わない。しかし、気が付くと心と体が入れ替わっていて…。自分の体を取り戻すために行動を共にする2人は、徐々に心にも変化が起きていく。

『君のプレイリスト』(12月24日配信開始)は、今年10月から韓国で放送された作品で、SNSの音楽プレイリストを媒介し、各エピソードを代表する音楽と共に、秘密の作曲家や、ファン、友達とのストーリーを描く、今までに無い概念の音楽ドラマ。ASTROのユン・サナとDreamNoteのスミンが主演を務めた話題作となっている。

『リュソンビの婚礼式』

(C)2021 Moving Pictures Company&e-motion studio All rights reserved.

『運命のイタズラ~私たちは友達になれない』

(C) 2019 GTV All Rights Reserved / (C) 2019 Jason’s Entertainment Co., Ltd. All rights Reserved

『SomeAir~恋は空から~』

(C)2021 LETstudio. all rights reserved

『君のプレイリスト』

(C)2021. BY4M&hellolive.tv. all rights reserved