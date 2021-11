アイドルグループ・A.B.C-Zの新曲「火花アディクション」のミュージックビデオが23日、ポニーキャニオン公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開され、あわせてグループ初のベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』のリリースが2022年2月1日に決定したことも発表された。

A.B.C-Zの戸塚祥太が主演を務めるMBS/TBSドラマイズム『凛子さんはシてみたい』(MBS 毎週火曜24:59~、TBS 毎週火曜24:58~)オープニング主題歌である同曲。2019年にリリースされたLiSA「紅蓮華」の作曲を手掛け一躍注目を集めたシンガーソングライターの草野華余子が、ドラマのために書き下ろしたもので、女性目線の歌詞とクールなメロディがドラマにより深みを与えている。

また、同曲のミュージックビデオ公開にあわせ、A.B.C-Z初のベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』のリリースが2022年2月1日に決定。アルバムは初回限定盤A、初回限定盤B、初回限定盤C、通常盤Zの4形態を展開。ピアニストの清塚信也提供楽曲や「火花アディクション」が収録されるほか、“あの曲”が再録される。さらに、全てのMusic ClipのBlu-ray化も決定しており、Dance Clipや過去のバラエティ映像などの傑作選も収められる。

■BEST OF A.B.C-Z

【初回限定盤A-Music Collection- (3CD+2BD)】

※同内容・同価格にてDVD盤あり/5,610円(税込)

CD Disc1

1.Za ABC~5stars~

2.ずっとLOVE

3.Twinkle Twinkle A.B.C-Z

4.Walking on Clouds

5.Never My Love

6.Legend Story

7.SPACE TRAVELERS

8.花言葉

9.火花アディクション

10.???(新録)

11.You...



CD Disc2

1.Moonlight walker

2.Take a “5” Train

3.Reboot!!!

4.終電を超えて〜Christmas Night

5.忘年会!BOU!NEN!KAI!

6.JOYしたいキモチ

7.Black Sugar

8.DAN DAN Dance!!

9.チートタイム

10.頑張れ、友よ!

11.Nothin’ but funky

12.夏と君のうた



CD Disc3 ファンセレクト盤

Blu-ray Disc1 収録内容

・「Za ABC~5stars~」Music Clip

・「ずっとLOVE」Music Clip

・「Twinkle Twinkle A.B.C-Z」Music Clip

・「Walking on Clouds」Music Clip

・「Never My Love」Music Clip

・「Legend Story」Music Clip

・「SPACE TRAVELERS」Music Clip

・「Shower Gate」Music Clip

・「Moonlight walker」Music Clip

・「花言葉」 Music Clip

・「Take a "5" Train」Music Clip

・「今日もグッジョブ!!!」Music Clip

・「Reboot!!!」Music Clip

・「テレパシーOne! Two!」Music Clip

・「忘年会!BOU!NEN!KAI!」Music Clip

・「終電を超えて〜Christmas Night」Music Clip

・「Future Light」 Music Clip

・「Rock with U」Music Clip

・「JOYしたいキモチ」 Music Clip

・「Black Sugar」Music Clip

・「Crush On You」 Music Clip

・「リンネ」Music Clip

・「DAN DAN Dance!!」Music Clip

・「チートタイム」Music Clip

・「GAME OVER!!!」Music Clip

・「Nothin’ but funky」Music Clip

・「夏と君のうた」Music Clip

・「火花アディクション」Music Clip

・「???」Music Clip

Blu-rayDisc2 収録内容(Dace&Image Clip集)

・「砂のグラス」Dance Clip

・「ボクラ~LOVE&PEACE~」Dance Clip

・「Desperado」Dance Clip

・「My life」Dance Clip

・「Like A Blow」Dance Clip

・「Never My Love」Dance Clip

・「僕らのこたえ~Here We Go~」Dance Clip

・「Finally Over」Dance Clip

・「Black Sugar」Dance Clip

・「Crush On You」Dance Clip

・「光」Special Image Clip〜僕たちと君のアンセム〜

・「頑張れ、友よ!」Dance Clip

・「テレパシーOne! Two!」Dance Clip

・「GAME OVER!!!」Dance Clip

・「Nothin’ but funky」Dance Clip

・「火花アディクション」 Dance Clip

・「???」Dance Clip

封入特典

・えびの10周年スペシャルキャンペーンカード

・えびの10周年スペシャルフォトブック

仕様

・豪華スリーブケース仕様

【初回限定盤B-Variety Collection- (3CD+BD)】

※同内容・同価格にてDVD盤あり/5,280円(税込)

CD Disc1&Disc2 (初回限定盤A同様)

CD Disc3 ファンセレクト盤+メンバーソロ新曲(5曲)

Blu-ray収録内容

10年分のバラエティ映像傑作選鑑賞会(仮)

封入特典

・えびの10周年スペシャルキャンペーンカード

【初回限定盤C-@Loppi・HMV限定盤〜HIBANA EDITION〜- (3CD+BD)】

※同内容・同価格にてDVD盤あり/4,950円

※全国のローソン店頭Loppi端末、HMV(EC・店舗)限定販売。

CD Disc1&CD Disc2&CD Disc3(初回限定盤A同様)

Blu-ray収録内容

・「火花アディクション」Music Clip

・Making of 「火花アディクション」

封入特典

・えびの10周年スペシャルキャンペーンカード

仕様

・火花アディクション衣装撮り下ろしジャケット

【通常盤Z(3CD) 3,850円】

CD Disc1

1.Za ABC~5stars~

2.ずっとLOVE

3.Twinkle Twinkle A.B.C-Z

4.Walking on Clouds

5.Never My Love

6.Legend Story

7.SPACE TRAVELERS

8.花言葉

9.新曲(清塚信也提供楽曲)※通常盤限定トラック

10.???(新録)

11.火花アディクション

12.You……



CD Disc2

1.Moonlight walker

2.Take a "5" Train

3.Reboot!!!

4.終電を超えて〜Christmas Night

5.忘年会!BOU!NEN!KAI!

6.JOYしたいキモチ

7.Black Sugar

8.DAN DAN Dance!!

9.チートタイム

10.頑張れ、友よ!

11.Nothin’ but funky

12.夏と君のうた

CD Disc3 ファンセレクト盤 10曲

初回生産封入特典

・えびの10周年スペシャルキャンペーンカード

・えびの10周年メンバーソロチェンジングジャケット5セット

初回プレス仕様

・ピクチャーレーベル

数量限定予約購入先着特典

・3形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤Zの3形態)同時予約購入特典:「5☆すたぁ〜ず」ラバーキーホルダー

※@Loppi、HMV・HMV&BOOKSは全4形態から3形態の購入が対象。



・CD購入特典

【初回限定盤A】歴代ポスター絵柄カードセット Ver.1

【初回限定盤B】歴代ポスター絵柄カードセット Ver.2

【通常盤Z】歴代ポスター絵柄カードセット Ver.3