アイドルグループ・なにわ男子に3年間密着したドキュメンタリー『なにわ男子 デビューまで1100日のキセキ natural』が、Prime Videoで11月5日より毎週金曜日に3週に渡って、プライム会員向けに独占配信中。このたび、本作の世界配信が決定し、11月12日のデビュー日に密着した場面写真が公開された。

デビュー日の裏側を切り取った場面写真公開

なにわ男子は、2018年に関ジャ二∞の大倉忠義のプロデュースによって、関西ジャニーズJr.から結成されたグループ。メンバーは、抜群のトークセンスでみんなをまとめるグループのセンター・西畑大吾(24歳)、グッズデザイン担当&“かわいい”ルックスで人気の大西流星(20歳)、ドラマにも数多く出演するビジュアル担当の道枝駿佑(19歳)、一見クールで人見知りタイプだが人一倍熱い高橋恭平(21歳)、衣装デザインも務める天然系なにわの最年少・長尾謙杜(19歳)、コンサートで笑いの演出を担当する最年長の藤原丈一郎(25歳)、ハイトーンボイスが特徴のにこやか癒し系リーダー大橋和也(24歳)の7人だ。

11月19日に配信となるエピソード7では、デビューシングル「初心LOVE(うぶらぶ)」の各メンバーのレコーディング風景やジャケット撮影、カップリング曲「NANIWA'n WAY」のミュージックビデオ撮影など、デビュー直前の彼らの初々しい姿が描かれる。初めてのレコーディングやミュージックビデオの撮影に戸惑いながらも、デビューに向けて必死に努力する彼らのリアルな素顔に迫る。

エピソード8では、ついに迎えたデビュー日に密着。悲願のCDデビューを迎えた11月12日、早朝に地元・大阪の万博記念公園から情報番組をジャックしたなにわ男子は、大阪から東京までチャーター機で羽田空港に移動し、ジャニーズ史上初となる空港の格納庫でデビューイベントを行った。

公開された場面写真は記念すべきデビューの瞬間の様子が切り取られている。日本一から世界へと羽ばたく一歩を踏み出した彼らが、ついにメジャーデビューを果たした今のリアルな心境とは? グループ結成から3年間、デビューを目指してお互いを支え合って高め合い、困難なことも笑顔で乗り越えてきたなにわ男子のここでしか見られないリアルな素顔と想いが詰まったドキュメンタリーとなっている。

本作の世界配信が決定したことについて、メンバーがコメントを寄せた。

西畑大吾「まさかこんなに大きい場所で我々のドキュメンタリーが配信されるとは思っていませんでした。全国のファンの皆様、そして、世界で応援していただいているファンの皆様。皆様になにわ男子のnaturalな姿をお見せできるのではないかと思います。まだまだ未熟で未完成な僕たちの1100日間をどうぞお楽しみください」

大西流星「まだなにわ男子を深く知らない方がたくさんいると思いますが、このドキュメンタリーをきっかけに知っていただき成長を応援していただきたいなと思います。なにわ男子の色んな姿を愛していただければ幸いです」

道枝駿佑「なにわ男子らしいエンターテイメントをこのコンテンツを通してお届けできればいいと思います!日本にも世界にもまだまだ僕達を知らない方々がたくさんいらっしゃると思います。その方々になにわ男子、ジャニーズらしいね、すごくいいグループだねって思っていただけるように頑張ります!」

高橋恭平「僕が今心がけているものは、One for all All for one です。一人はみんなのために、みんなは一人のために!これができるグループっていいなって思ってます。笑いありカッコ良さありのギャップしかないなにわ男子なので、応援してください!」

長尾謙杜「僕たちの1100日間をみなさんに共有できて本当に嬉しいです。日本はもちろん世界の方々も僕たちの足跡を見てくださったら嬉しいです。僕たちのリアルが詰まってます。初心な僕たちに恋してください!」

藤原丈一郎「なにわ男子のデビューまでの道のりを見て、見てくださった方々が明日に繋がる一歩になってくれたらいいなと思います!ここから更に飛躍できるよう頑張るので、これからもなにわ男子を宜しくお願いします!」

大橋和也「僕たちのもう一つのエンターテイメントをご賞味あれ!!!Enjoy our other entertainment !!!!!!! 英語合ってる???笑笑 まっ、楽しんでくださいな」

