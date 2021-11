ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』とサンリオキャラクターズのコラボ企画によるグッズ一部受注販売が決定した。

「アルゴナビス×サンリオキャラクターズ」では、白石万浬(Argonavis)、曙 涼(GYROAXIA)、ZACK(Fantôme Iris)、五島 岬(風神RIZING!)、宇治川紫夕(εpsilonΦ)が登場。サンリオピューロランドに遊びに行った5人をイメージした描き下ろしイラストや、全バンドメンバー25人とサンリオキャラクター5キャラの描き起こしミニキャライラストを使用したグッズがラインナップされている。

そして、アニメイト通販にて「アルゴナビス×サンリオキャラクターズ」コラボ商品の一部受注販売が決定した。受注期間は12月5日まで。

(C)ARGONAVIS project. (C)ARGONAVIS MOVIE project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) '21 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S621335