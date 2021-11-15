アイドルグループ・嵐の櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2021』(17日19:00～)のタイムテーブルが発表された。
※出演時刻は前後する場合あり。時間帯内五十音順。
■19時台
EXIT、AKB48、Awesome City Club、ジャニーズWEST、Snow Man、DA PUMP、なにわ男子、NiziU、日向坂46、Hey! Say! JUMP、村方乃々佳、YOASOBI
■20時台
KAT-TUN、King ＆ Prince、櫻坂46、GENERATIONS from EXILE TRIBE、Sexy Zone、TOMORROW X TOGETHER、BiSH、BE:FIRST、「Best of ベストアーティストPart1」
■21時台出
Creepy Nuts、桑田佳祐、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、JUJU、NiziU、乃木坂46、Perfume、「Best of ベストアーティストPart2」、MISIA、LiSA
■22時台
aiko、EXILE、関ジャニ∞、桑田佳祐、郷ひろみ、SixTONES、DISH//、NEWS、ポルノグラフィティ