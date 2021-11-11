読売テレビ・日本テレビ系音楽特番『ベストヒット歌謡祭2021』が、きょう11日(19:00～)に大阪・フェスティバルホールから2年ぶりに生放送される。MCは宮根誠司とウエンツ瑛士。時間帯ごとのタイムテーブルは、以下の通り。

※組内順不同、出演者・歌唱順は変更の場合あり

■A組(19:00～)

・AKB48

・JO1

・GENERATIONS from EXILE TRIBE

・乃木坂46

・BE:FIRST

・milet

■B組(19:30～)

・関ジャニ∞

・Kis-My-Ft2

・櫻坂46

・なにわ男子

・乃木坂46

・日向坂46

■C組(20:00～)

・きゃりーぱみゅぱみゅ

・コブクロ

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

・Da-iCE

・NiziU

■D組(20:30～)

・NMB48

・関ジャニ∞

・真田ナオキ

・SHE’S

・DA PUMP

・T.M.Revolution／西川貴教

・マカロニえんぴつ

・緑黄色社会

それぞれの歌唱楽曲は、以下の通り。

・AKB48「根も葉も Rumor」

・NMB48「？？？」（※タイトル未定）

・関ジャニ∞「稲妻ブルース」「LIFE～目の前の向こうへ～」

・Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Luv Bias」

・きゃりーぱみゅぱみゅ「つけまつける」

・コブクロ「Star Song」

・櫻坂46「流れ弾」

・真田ナオキ「ひとりぼっち」

・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Honey」「R.Y.U.S.E.I.」

・SHE’S「Chained」

・JO1「Run ＆ Go」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

・Da-iCE「CITRUS」

・DA PUMP「Dream on the street」

・T.M.Revolution／西川貴教「HOT LIMIT」

・なにわ男子「初心 LOVE(うぶらぶ)」「関西アイランド」

・NiziU「Chopstick」

・乃木坂46「ごめんね Fingers crossed」「最後のTight Hug」

・BE:FIRST「Shining One」

・日向坂46「ってか」

・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

・milet「Ordinary days」

・緑黄色社会「Mela!」