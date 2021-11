読売テレビ・日本テレビ系音楽特番『ベストヒット歌謡祭2021』(11日19:00~)の出演アーティストの歌唱曲が4日、一挙発表された。

昨年は新型コロナウイルスの影響で中止となり、2年ぶりに放送される同番組。大阪・フェスティバルホールから、2時間生放送される。

出演アーティストの歌唱曲は、以下の通り。

AKB48「根も葉も Rumor」

NMB48「???」(※タイトル未定)

関ジャニ∞「稲妻ブルース」「LIFE~目の前の向こうへ~」

Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Luv Bias」

きゃりーぱみゅぱみゅ「つけまつける」

コブクロ「Star Song」

櫻坂46「流れ弾」

真田ナオキ「ひとりぼっち」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Honey」「R.Y.U.S.E.I.」

SHE’S「Chained」

JO1「Run&Go」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

Da-iCE「CITRUS」

DA PUMP「Dream on the street」

T.M.Revolution/西川貴教「HOT LIMIT」

なにわ男子「初心 LOVE(うぶらぶ)」「関西アイランド」

NiziU「Chopstick」

乃木坂46「ごめんね Fingers crossed」「最後の Tight Hug」

BE:FIRST「Shining One」

日向坂46「ってか」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

milet「Ordinary days」

緑黄色社会「Mela!」