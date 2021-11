ジーユーは、世界的に人気のポケモンのウィンターコレクションを、11月8日より、全国のジーユー店舗及びオンラインストアで販売を開始した。

家族や大切な人たちとの「HOMEキャンプ」をテーマに、ウィメンズをはじめとする、メンズ、キッズ、ベビー家族全員で楽しめるポケモンアイテムを全56型を販売。初展開のベビーアイテムは、普段使いしやすいスウェット4型を取り揃えている。価格帯は390円~3,490円。

ウィメンズ

メンズ

キッズ

ベビー

(C)2021 Pokémon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.