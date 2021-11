ものまねタレントのりんごちゃんが7日、オンラインで開催されたランウェイトークショー「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」に出演した。

りんごちゃんは、「多様性と包摂性(D&I)」をテーマにしたファッションショー「DIVERSITY SPECIAL COLLECTION」に登場。SDGsカラーを用いたド派手なコーディネートを披露し、ランウェイを彩った。

そして、インクルージョン(包摂性)の視点から取り組むSDGsについてコメントを求められると、「ジェンダーを気にせず使えるお手洗いとかを設置するとかだと思う」と意見。「この世の中って、ジェンダーに関して、気を使ってしまう場面がまだまだあるんですよね。お着替えするのにも更衣室が分かれていたりするので、誰しもが安心して使えるトイレや更衣室を設置することはインクルージョンという視点からSDGsの実現につながるんじゃないかなと思います」と語った。

SDGs未来都市に選定された江戸川区では、9月25日~11月20日に「SDGs Month in EDOGAWA」を実施し、SDGsを知る・理解することを目的とする複数の普及啓発イベントをオンラインで展開中。その一環として、東京ガールズコレクション(TGC)完全プロデュースの元「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」を開催した。