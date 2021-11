兄妹YouTuber・中町兄妹(中町JP、中町綾)が7日、オンラインで開催されたランウェイトークショー「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」に出演した。

中町兄妹

同イベントでは、「水と緑 SDGs」をテーマにしたファッションショー「EDOGAWA SDGs COLLECTION」を開催。ブルーとグリーンを基調としたスタイリングで、水と緑豊かな江戸川区を表現し、リサイクル素材などで生産されたサステナブルなアイテムを採用した。

江戸川区出身の中町兄妹は、このファッションショーのトップバッターを務め、2人並んでウォーキングを披露。先端でポーズを決めた。同ショーには、藤井サチ、香川沙耶、なごみ、加藤ナナ、ゆうちゃみ(古川優奈)、Nikiも出演した。

SDGs未来都市に選定された江戸川区では、9月25日~11月20日に「SDGs Month in EDOGAWA」を実施し、SDGsを知る・理解することを目的とする複数の普及啓発イベントをオンラインで展開中。その一環として、東京ガールズコレクション(TGC)完全プロデュースの元「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」を開催した。