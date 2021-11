ものまねタレントのりんごちゃんが7日、オンラインで開催されたランウェイトークショー「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」に出演した。

りんごちゃんは、「多様性と包摂性(D&I)」をテーマにしたファッションショー「DIVERSITY SPECIAL COLLECTION」に登場。SDGsカラーを用いたド派手なコーディネートを披露し、ランウェイを彩った。同ショーには、海音、長谷川ミラ、イレディアえみり、坂口太郎も登場した。

SDGs未来都市に選定された江戸川区では、9月25日~11月20日に「SDGs Month in EDOGAWA」を実施し、SDGsを知る・理解することを目的とする複数の普及啓発イベントをオンラインで展開中。その一環として、東京ガールズコレクション(TGC)完全プロデュースの元「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」を開催した。