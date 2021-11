舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』の千秋楽公演が配信されることが発表された。

舞台『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~』は、東京・明治座にて上演を開始している舞台。今回、11月7日17:00公演の配信が決定した。チケット販売期間は11月13日21:00まで。アーカイブ視聴期間は11月13日23:59までとなっている。