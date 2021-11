ル・クルーゼ ジャポンは11月10日、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと共同でハリー・ポッター × ル・クルーゼコレクションを発売する。

同コレクションでは、『ハリー・ポッター』の登場人物やホグワーツの寮、物語の名場面よりインスピレーションを得たデザインの鋳物ホーローウェアやキッチンウェアが登場する。

「ハリー・ポッター シグニチャーココット・ロンド26㎝」(4万6,200円)は、ハリーの額にある稲妻型の傷にインスピレーションを得た真鍮製のつまみ(ノブ)が付いたココット。カラーはチェリーレッド。

「死の秘宝 スプーンレスト」(3,850円)は、死の秘宝をかたどったスプーンレスト。スプーンレストにはスリーリングの溝によってスプーンやレードルが滑らないようにデザインされており、液体がたれにくくなっている。カラーはフリント。

「ホグワーツ スフィア・プレート 17㎝(4枚入り)」(9,350円)は、ホグワーツのグリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローの4つの寮をイメージしたプレート。それぞれのプレートは、忠誠、知性、狡猾さ、勇気を表現している。12月下旬に入荷予定。

「ヴォルデモート レクタンギュラー ベーカー」(1万6,500円)は、「名前を言ってはいけないあの人」からインスピレーションを受けたストーンウェア製ベーカー。フタの持ち手は不死鳥の尾羽が使われたヴォルデモート卿の杖をかたどっており、フタを開けると、中には死喰い人を象徴する闇の印がエンボス加工されている。カラーはマットブラック。

「マジカル マグ400ML(4個入り)」(1万2,100円)は、魔法界で親しまれているロゴ各種を金属箔であしらったマグ。ウィーズリー・ウィザード・ウィーズ、三本の箒、オリバンダーの店、グリンゴッツ魔法銀行をイメージしたマグには、メッセージが隠されており、魔女や魔法使い、マグルが使うたびにそのメッセージが現れるという。

「ヘドウィグ パイバード」(3,080円)は、ハリー・ポッターの白フクロウをモデルにしたパイバード。中は空洞になっており、パイ料理を作る時に使用すると、フィリング内に発生する蒸気を逃がし、丁度よい焼き上がりに仕上げることができる。底のアーチが余分な水分を飛ばすため、パイ生地をサクサクに焼き上げるという。

「ホグワーツ特急 ケトル・クラシック」(1万3,200円)には、ホグワーツ特急にちなんだモチーフがちりばめられている。フタについているゴールドツマミ(ノブ)には、魔法界で最も有名なプラットフォームの番号「9と3/4番線」が記されている。

「ホグワーツ ダブルオーブンミトン」(6,050円)は、ゴールドの糸で刺繍された紋章と各寮の色を組み合わせたオーブンミトン。丈夫なコットンキャンバスとブルーのタオル地でできており、ホグワーツの「H」の頭文字がゴールドで刺繍されている。

「マジカル スパチュラ(4本入り)」(8,800円)は、ハリー、ハーマイオニー、ロン、ダンブルドアの杖からインスピレーションを得たル・クルーゼの魔法のスパチュラセット。

販売は、ル・クルーゼ ショップ、全国のル・クルーゼ取り扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ(楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストア、ハレの日キッチン、ZOZOTOWN、ハリー・ポッター マホウドコロ)。

発売を記念し、渋谷ヒカリエ5階(11月10日~21日)と西武池袋本店7階(11月2日~23日)で、期間限定でポップアップストアを開催する。いずれも魔法の世界を体験できる特別な空間となっているとのこと。

