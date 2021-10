ボーイズグループのBE:FIRSTが29日、オンラインで開催されたHuluの会員向けイベント『Huluプレミアムナイト2021』にVTR出演した。

BE:FIRSTは、音楽プロデューサーのSKY-HIが1億円を出資して開催したオーディション「THE FIRST」で選ばれ、その模様はHuluで完全版として届けられた。

今回は、そんなBE:FIRSTのメンバーが『プレミアムナイト』の「プ」を使ったゲームに挑戦。様々な感情が書かれた6種類のカードを引いて、カメラの前でそれぞれの「プー」の演技を披露するというものだ。

その結果、JUNONは「嫉妬で狂ったプー」、MANATOは「かわいいプー」、RYUHEIは「悲しいプー」、SHUNTOは「うれしいプー」、RYOKIは「怒ったプー」、そしてLEOは「セクシーなプー」を見せ、他のメンバーから「事故だった(笑)」「俺は好き」といった反応があった。

最後に、進行を担当していたSOTAには、プレデビュー曲「Shining One」のワンフレーズを「プー」で歌うというムチャぶりが。SOTAはしっかりと全力でやり切り、メンバー一同から「よく頑張った!」と労いの声が飛んだ。

そんなBE:FIRSTのやり取りを見守っていた司会のSHELLYは「初々しいね。プープー言ってたよ(笑)」と温かく見守っていた。

Huluでは、11月5日にTACHIKAWA STAGE GARDENで行われる初のワンマンライブ『BE:FIRST “FIRST” One Man Show -We All Gifted.-』を、Huluストアで生配信する。