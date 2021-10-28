漫才師の王座決定戦『M-1グランプリ2021』の、大阪・京都開催の3回戦を突破した準々決勝進出者41組が28日に発表された。
8月1日に開幕した『M-1グランプリ2021』には、過去最高となる6,017組がエントリー。25日～27日に大阪と京都で3回戦が開催され、準々決勝へ進出する漫才師たちが決定した。3回戦の模様は29日(12:00)に公式ホームページで公開。11月1日と2日には東京にて3回戦が開催され、準々決勝に進出する約100組が出そろう。
さらに、昨年のチャンピオン・マヂカルラブリーが出演する「王者・マヂカルラブリー特別企画! 我流揃いの1回戦漫才から未来のマヂカルスタ―を探せ!」も同日(21:00)に公式YouTubeで配信される。M-1名物「ファミリー漫才」や、「相方に特徴があり過ぎるコンビ」、「異色の組み合わせ」など漫才師をカテゴライズし、マヂカルラブリーが時にはやさしく、時には厳しく、愛を込めてピックアップされた漫才師のネタを分析していく。
■準々決勝進出者(大阪・京都3回戦突破者)
もも
令和喜多みな実
侍スライス
ZUMA
風穴あけるズ
三遊間
ガーベラガーデン
ドリンクバーゲン
軍艦
さや香
キャタピラーズ
丸亀じゃんご
チェリー大作戦
イチオク
ニゲルベ
黒帯
タチマチ
ダブルヒガシ
金属バット
ヘンダーソン
ツートライブ
隣人
スナフキンズ
ラフ次元
モンスターエンジン
タイムキーパー
デルマパンゲ
フースーヤ
カベポスター
からし蓮根
ビスケットブラザーズ
アキナ
祇園
ドーナツ・ピーナツ
エンペラー
吉田たち
ロングコートダディ
滝音
ニッポンの社長
なにわスワンキーズ
マユリカ