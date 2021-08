「心ばかりですが」という表現、ビジネスシーンでも頻繁に使うのではないでしょうか。例えば取引先の担当者から手土産を手渡されるときの「心ばかりの品ですが」とは、どういう意味なのでしょうか。

この記事では「心ばかり」の意味や使い方の例文などを紹介します。正しく使って、ビジネスパーソンとしてのマナーを身に付けましょう。

「心ばかり」の意味とは

「心ばかり」を漢字で書くと「心許り」となります。この「許り(ばかり)」とは範囲を限定する「~だけ」「~のみ」といった意味があります。

「心ばかり」とは、贈り物をするときなどに使う言葉で、「ほんのわずかな気持ちを表したものであること」を指します。自分の贈り物に対する謙遜を込めた表現で、日常生活やビジネスシーンでよく使われています。人に何か贈り物を渡す際に「心ばかりの品ですが」などと添えると、大人の礼儀が身に付いた人だと感じてもらえるでしょう。

「心ばかり」の意味は「寸志」と同じ

「寸志(すんし)」がこの「心ばかり」と同じ意味で、自分の贈り物をへりくだって言うときに使います。お店でもらう景品などののし紙に、「寸志」と書いてあるのを見たことがある人もいるでしょう。

「心ばかり」はあくまで自分が贈り物をする際に添える言葉です。いただいた贈り物に対して使うのは失礼にあたるので注意しましょう。

「心ばかり」と似た意味の表現

では「心ばかり」と似た意味の言葉にはどんなものがあるのでしょうか。複数の言い回しを身に付けておくと、表現のバリエーションが広がります。

「ささやかでございますが」

「心ばかり」は「ささやかであること」とも言い換えられます。「ささやかでございますがお受け取りください」などのように、こちらから品を贈るときに使います。

「ほんの気持ちですが」

「ほんの気持ちですが」も、「心ばかり」と同じ意味だと言えるでしょう。

「つまらないものですが」

「つまらないものですが」という表現にも「心ばかり」と同じ意味があります。贈り物をする際の謙遜表現としてはもうおなじみですが、最近は「つまらないものを贈る」という表現に違和感をもつ人も。あまり積極的に使わないほうがよいかもしれません。

類語も知って表現の幅を広げましょう

「心ばかり」の英語表現

外国企業の取引先へ贈り物をすることもあるでしょう。ビジネスパーソンとして英語表現についてもチェックしておきたいものです。

small

「small」には「ささやか」という意味があります。「心ばかり」も「small/little」などで言い換えられます。

<例>

- I will have a small party next week.(来週、心ばかりのパーティーを開く)

- I have brought a little something.(これはほんの心ばかりのものです)

英語表現を身につけることも大切です

「心ばかり」を使うシーンとは?

「心ばかり」は実際にどのようなシーンで使うのでしょうか。 手土産を渡すとき、何かをしてもらったことへ感謝の気持ちを込めて品を贈るとき、お世話になった方が転勤するときなど、ビジネスシーンに限らず日常生活の中にも、意外と使う機会があります。

「心ばかり」は贈り物をするときに使う

「心ばかり」は「ささやかで恐縮ですが」という、自分が贈ろうとする品を謙遜する言葉です。相手が目上の人でもそうでなくても、一般的に使うことができます。

「心ばかり」を使うときのマナー

「心ばかり」は繰り返しになりますが、謙遜表現です。あくまで自分が贈る品に対して使います。間違っても「心ばかりの贈り物をしていただきありがとうございました」などと言ってしまわぬよう注意しましょう。

感謝の気持ちを伝えるための贈り物

謙遜表現である「心ばかり」ですが、高価なものに対して使うのは不自然です。「ささやかな」という言葉にふさわしい品を贈る際に「心ばかりですが」と添えるといいでしょう。「心ばかりの贈り物」では何を贈るかではなく、感謝の気持ちを伝えることが重要です。

高価な贈り物の場合は「心ばかり」と謙遜せず、ストレートに感謝の気持ちを伝えるとよいでしょう。

「心ばかり」を使う際の注意点とは?

「心ばかり」という言葉を使う際はどんな点に注意すればよいのでしょうか。チェックして大人のマナーを身に付けましょう。

嫌味にならないように気をつける

前述のとおり、「心ばかり」は「ささやかであること」という意味です。あまりに高価なものに対して使うのは不自然で、人によっては嫌味として受け取られかねません。「ほんの気持ち」という言葉がふさわしい品に対して使うようにしましょう。

謝罪の場合はお詫びから行う

「心ばかり」は感謝の気持ちを伝える以外に、謝罪のために贈る品に対して使うこともあるでしょう。これは謝罪のマナーでもありますが、いきなり「心ばかりの品ですが」と贈り物を渡すのではなく、まずきちんとお詫びをすることが大切です。

贈り物をする際に添える言葉として

「心ばかり」を使う際の注意点を挙げましたが、そこまで神経質になる必要もないでしょう。何か贈り物をする際に何を言おうか迷ったら、「心ばかりの品ですが、皆様でお召し上がりください」などと添えるとやり取りもスムーズです。

「心ばかり」という表現をマスターしよう

「心ばかり」は「心のほんのわずかな一部を表したものであること」という意味で、自分の贈り物に対して謙遜する言葉です。ビジネスシーンでは取引先への手土産や、お世話になった方へ感謝の気持ちを伝えて何か渡す際に添えます。

大切なのは何を贈るのかではなく、感謝の気持ちです。「心ばかりの品ですが」と手渡すことにより、贈り物自体はささやかですが、ここに気持ちを込めましたと伝えることができます。