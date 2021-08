「つつがなくお過ごしでしょうか」など、「つつがなく」という言葉はあらたまったシーンで使われることがあります。なんとなく使い方は想像できるかもしれませんが、意味や語源などを理解した上で使っている人はそう多くはないでしょう。

この記事では、「つつがなく」の意味や語源を解説します。また、類語表現や使い方、英語表現などもまとめました。

「つつがなく」とは、あらたまったシーンでよく使われる表現です。「つつがない」という形容詞の連用形で、「過ごす」などにつなげてよく使われます。

「健康に毎日を過ごすこと」「病気や災いもなく、日々を過ごすこと」という意味がある言い回しです。

「つつがなく」の漢字表現は「恙無く」です。日本では「つつがない」や「恙無(つつみなし)」などという表現が、古い文献でも用いられています。「恙無」の意味は、「無事であることや健康であること」です。

例えば、8世紀頃の文献である万葉集には、漢字表記は異なりますが「つつみなく」という表現が用いられています。

「つつがなく」の漢字表記に用いられる「恙」は、中国語にもある漢字で、意味は「病気」です。

古代中国では「恙」という霊獣がいたことでも知られていて、日本でも日光東照宮の唐門などにも配置されています。

「つつがなく」は日常会話では使う機会が少ないため、いざ使おうと思っても戸惑うことがあるでしょう。そこで、「つつがなく」の具体的な使用例を紹介します。

ビジネス会話やメールなどでは、進捗状況を報告するときに「つつがなく」をよく使います。何の問題もなく順調であることを報告する場合に用いる言葉です。

「つつがなく」は、日本語として古くから使われている言葉ですので、目上の人にも違和感なく使えます。

また、年賀状など新年の挨拶で「つつがなく新年を迎えられました」という言い回しもよく用いられますので、覚えておきましょう。

「つつがなく」は手紙で近況を知らせる場合や相手の近況をたずねる場合によく使われます。下記の例文のように大きなトラブルなく無事であることを表す場合に、活用してください。

「つつがなく」は順調であることを示す言葉ですが、「つつが」という病気や災いを表す表現が含まれています。そのため、病気や災いについて想像したくないシチュエーションでの使用はふさわしくありません。

例えば、結婚式や葬式、見舞いなどでは「つつがない」という言葉は避けて、「滞りなく」など他の表現を使いましょう。

「滞りなく」は、「つつがなく」の類義語のひとつです。「途中で止まったりつかえたりすることがない」という意味で使われます。

物ごとが順調に進んでいる時に「滞りなく」という表現が使われます。「つつがなく」と似た状況で使われる表現であり、言い換えても問題ありません。

また、「つつが」のように縁起の悪い言葉を含んでいないため、結婚式や葬式、お見舞いなどのシーンで使っても問題ない表現です。

「つつがなく」には「滞りなく」以外にもいくつかの類語表現がありますので、覚えておきましょう。

「平穏無事」は形容動詞「平穏無事だ」の連用形で、「穏やかで変わったことがなく安らかであること」という意味があります。「つつがなく」と似た意味があり、言い換えられる表現です。

「首尾よく」には「予定や計画に遅れがない様子」という意味があります。仕事の進捗状況に問題ないことを報告する場合に、「つつがなく」と似た意味で使われる表現です。

「順調に」は形容動詞「順調だ」の連用形で、「物ごとが調子よく進むこと」「滞りなくはかどること」という意味がある言葉です。仕事の進行を報告する場合、「つつがなく」を言い換えるときに使えます。

「お変わりなく」は「争いや不幸ごと、病気などなく、穏やかな暮らしをする様子」という意味があります。手紙で「つつがなく」を使う場合に「お変わりなく」に言い換えても問題ありません。

「お元気に」も「争いや不幸ごと、病気などなく、穏やかな暮らしをする様子」を意味する表現です。手紙などで「つつがなく」を使う場合、「お元気に」に言い換えられます。

ビジネスなどで英語を使う機会があるなら、「つつがなく」の英語表現も確認していきましょう。

・Preparations for the event are going in perfect order.(明日のイベントの準備はつつがなく進んでいる)