「労をねぎらう」という言葉は一般的によく浸透していますが、どのような漢字を使う言葉なのか、誰に対して使うべき言葉かなどを知らない人もいます。また、どんな言葉をかければ「労をねぎらう」ことになるのか、イメージしにくい人も多いでしょう。

この記事では、「労をねぎらう」の意味や使い方を紹介します。また、言い換え表現や英語表現などについてもまとめました。

「労をねぎらう」とは、「苦労や尽力したことをいたわって慰めること」という意味がある慣用句です。同僚やまたは目下の人が重労働だったことを認めて感謝したり、慰労会を催したりする場合に用いられます。

「労をねぎらう」は漢字で書くと「労を労う」です。

「労のねぎらう」の「労」は「心や体を使ってそのことに尽くすことや、その努力」という意味があります。「労う(ねぎらう)」の意味は「苦労や努力に感謝していたわる」です。

「労」と「労う」は同じ漢字ですが、それぞれ意味が違うので重複表現ではありません。

「労をねぎらう」が使われるシーンでは、相手に対する感謝の気持ちよりいたわる気持ちの方が強いです。同僚や部下などがこれまで頑張ってくれたことに対して、相手の頑張りを認めいたわります。

「ありがとうございました」などの感謝の言葉とともに、「お疲れ様でした」などのねぎらいの言葉を伝えましょう。

「ねぎらう」という行動は同僚や部下に対して行うものとされています。目上の人に使うのはふさわしくありません。目上の人に対して「ねぎらう」を用いると、見下されていると思われてしまうこともあります。

目上の人に対して使う場合は、「感謝する」など、他の言葉を使いましょう。

「労をねぎらう」という表現は、ビジネスでもよく使われる表現です。ここでは、「労をねぎらう」の使用例や、労をねぎらうシーンでの言い回しの例を紹介します。

上記の例文のように、「労をねぎらう」はビジネスシーンでも使いやすい表現ですので、使えるようにしておくと便利です。

「労をねぎらう」は上記の例文のように、挨拶で用いられることもあります。相手の大変さを認めて感謝の気持ちを伝えつつ慰労する場合に、活用してください。

相手の労をねぎらう場合、上記のように「お疲れ様でした」や「ご苦労様でした」などの言葉が使われます。

目上の人に対して「ねぎらう」という表現を使うと、上から目線になってしまい失礼になることがあります。上記のように、相手がかけた労力や助力を気遣う言葉に言い換えましょう。

「労をねぎらう」は状況に応じて他の言葉でも言い換えられます。代表的な類語表現を見ていきましょう。

「慰める(なぐさめる)」は「いたわる」という意味があり、「労をねぎらう」と同じ意味で使われます。そのまま言い換えられますので、覚えておきましょう。

「慰労(いろう)」には「相手の苦労を気遣って慰める」という意味があります。「労をねぎらう」と使われるシーンにほとんど変わりありません。

「ねぎらいの言葉をかける」とは、「労をねぎらう」の類語のひとつです。言葉をかけて労をねぎらう場合には、「ねぎらいの言葉をかける」に言い換えられます。

「感謝する」とは、「ありがたいと思う気持ちを示す」という意味の言葉です。「労をねぎらう」のような「相手の努力を認める」という意味は含まれていませんが、使われる状況はよく似ています。

「労をねぎらう」はビジネスシーンでよく使われる表現です。海外出張などでも使えるよう、「労をねぎらう」の代表的な英語表現を紹介します。

「thank」は「感謝する」という意味がある英語の動詞・名詞です。下記のように「労をねぎらう」の英語表現で使われることがあります。

・We thanked a person for his efforts.(我々は彼の労をねぎらった)

・We had a dinner party in order to thank them.(我々は彼らの労をねぎらうために食事会を開催した)