「ご報告まで」の意味とは

「まずはご報告まで」など、「ご報告まで」はビジネスで使われることがよくある言葉のひとつです。しかし、あまり丁寧とはいえない表現ですので、失礼とならないよう使う相手には注意しましょう。また、「ご報告まで」と連絡をもらった場合にどう返信すればいいのかも押さえておきたいですよね。

この記事では、「ご報告まで」の意味や使うべき相手、使い方を解説。類語や英語表現についても紹介します。

「取り急ぎご報告まで」など、「ご報告まで」という表現はビジネスでよく使われます。

「ご」は丁寧の接頭辞で、「報告」には「告げて知らせること」という意味です。「まで」は動作がそれ以上には及ばないことを表します。

相手に対して急いで結果だけでも報告したい場合に、「ご報告まで」という表現が使われることが多いです。

「ご報告まで」は丁寧な表現であり、上司や取引先に現時点で判明している結果を急いで伝えたい場合に使われます。しかし、「ご報告まで」で言葉を終えてしまうと素っ気ない印象を与えてしまいますので、避ける方が無難です。

「ご報告申し上げます」などのより丁寧な表現を使うか、「ご報告まで」の後に「追ってご連絡いたします」などの言葉を加えることで、より丁寧な印象を与えることができます。

「連絡」には、「気持ちや考えなどを伝えること」という意味があります。関係する人に必要な情報を知らせる場合に「連絡」が使われますので、相手に情報を伝える点では「報告」と共通です。

しかし、「報告」は主に現状を知らせるときに使われますが、「連絡」はそのときどきの状況を関係者に知らせる場合によく使われます。

「ご報告まで」は語尾が副詞ですので、状況によっては丁寧さが不十分です。上司や取引先など目上の人に報告する場合には、「ご報告申し上げます」など、より丁寧な言い回しを使う方がいいでしょう。

仕事で人と関わる機会がある人は覚えておいて損はない表現です。必要なときにさっと使えるように、下記の例文を覚えておきましょう。

「ご報告まで」はビジネスでよく使われる表現ですので、使い方を覚えておくと便利です。ここでは、ビジネスシーンでの「ご報告まで」の使い方や使用例を紹介します。

「ご報告まで」がよく使われるのは、メールを使った報告や、口頭での簡易な報告などです。急いで報告したい場合に、よく使われる表現ですので覚えておきましょう。

しかし、上司や取引先に「ご報告まで」で終えてしまうとぶっきらぼうな印象になってしまいます。後ろに「追って連絡させていただきます」などの言葉を付け加えるなど、使い方には注意しましょう。

上記のように、「ご報告まで」は報告したい内容をすぐに伝えたい場合に使われます。

「ご報告まで」を使ってメールを送ったら、受け取った相手は返信するべきか迷ってしまうことがあります。返信が必要かどうか明記する方が、相手にとっては親切です。

ビジネスシーンにおいては、相手からの返事を急いでいることもあるでしょう。そのような際は下記の例を参考に、返信が必要かどうかを明記しておくのがおすすめです。

「ご報告まで」には似た状況で使われる表現がいくつかありますので、一緒に覚えておきましょう。ここでは、代表的な類語表現を紹介します。

「連絡」と「報告」は伝える意味では共通していますが、使われる状況が異なります。「連絡」は気持ちや考え、情報などを知らせる場合に使われますが「報告」は決まったことを知らせる場合に使われることが多いです。違いを理解して使い分けましょう。

「返事」とは、呼びかけに対して答える言葉のことです。相手からの問いかけに対する返答として「ご報告まで」を用いる場合は、「お返事まで」にも言い換えられます。

「ご報告まで」は敬語としては不十分ですので、上司や取引先など目上の人に使う場合には、下記のように言い換えましょう。

仕事などで英語を使う機会があるなら、「ご報告まで」の英語表現も覚えておくと便利です。ここでは、「ご報告まで」の代表的な英語表現を紹介します。

「report」には動詞の「報告する」や名詞の「報告」などの意味を持つ英単語です。下記の例文のように、「ご報告まで」の英語表現によく使われます。

・The above was just a quick report.(以上取り急ぎご報告まで)

・Just a quick report.(取り急ぎご報告まで)