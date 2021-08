アイドルグループ・嵐の二宮和也が主演を務める映画『TANG タング』(2022年公開)の超特報映像映像&ファーストルックが25日、公開された。

二宮和也

同作はイギリスのハートウォーミング小説『ロボット・イン・ザ・ガーデン』の映画化作。ゲーム三昧で妻に捨てられた、ダメ男・春日井健(二宮)はわけあって無職で人生に迷子中だが、ある日、家の庭に突然現れた記憶を無くした不良品ロボット・タングに出会う。迷子同士の運命の出会いは、ポンコツコンビの驚きにみちた壮大な冒険の幕開けとなる。

この度、二宮扮する健とタッグを組むタングのビジュアルが解禁された。へっぽこのロボット“タング”に命を吹き込んだのは、『STAND BY ME ドラえもん』や『シン・ゴジラ』などを手掛ける日本を代表するVFXプロダクション「白組」。最高峰のVFX技術によって生み出されたタングは、ロボットなのにうるんでいるように見える瞳と決して最新とは言えないポンコツ具合を見せる。

一方の健は、ぼさぼさの髪にヨレヨレのTシャツ、左右違うサンダルと靴下とダメ男そのもののルックス。そんな健のシャツをつかんで離さないタングの姿からキュートな愛らしさが見て取れる。このビジュアルを原作者のデボラ・インストールも「思わずタングをハグしたくなる! 健もすべてが完璧で、二宮さんの表情や姿勢など、見事に演じてくれると確信した」と大絶賛している。

合わせて解禁となった超特報では、健について歩いていくも疲れてしまって立ち止まるタングの姿が。見かねた健が抱き上げようとした瞬間、大好きなてんとう虫を見つけて走り出していくその姿に、へっぽこなのに憎めないタングのかわいさが表れている。タングを見失い、周りを探す健と、周りが見えなくなって健にぶつかってしまうタングのポンコツコンビっぷりがわかる映像となっている。

さらに、今回このコンビのプロフィールも明らかに。健は「妻に捨てられた、人生に迷子の男」で、性格は「口が達者で、お調子者」、特技は「シューティングゲーム世界ランキング3位」、好きなものは「コーヒー」、悩みは「妻に捨てられて、家を追い出された……」。タングは「記憶を無くした迷子のロボット」で、性格は「人懐っこく、好奇心旺盛でわがまま。都合が悪くなると休止モードで寝たふりをする」、口グセは「ターング!」、好きなものは「テントウムシ」、秘密は「胴体の『№3』のペイントの意味は…」とそれぞれの性格が表されている。

原作者:デボラ・インストール コメント

・ファーストルックについて

なんてかわいいの! 本当に気に入りました。色のついたタング、とても面白いです。

手にしているクマのぬいぐるみも可愛いですし、思わずタングをハグしたくなります。

健もまたすべてが完璧です!

洋服や不揃いなスリッパや靴下はもちろん、二宮さんの表情や全体の姿勢など、

健を見事に演じてくれることをさらに確信しました。映画の完成が待ち遠しいです!

・超特報映像へのコメント

本当にかわいいわ!! アメージング!!

あまりのかわいさに、興奮して口を開けてみてしまいました。この超特報は特別なものになると思います。

Based on “A ROBOT IN THE GARDEN” by Deborah Install Copyright (C) 2015 by Deborah Install Licensed by Deborah Install c/o Andrew Nurnberg Associates, London through Tuttle-Mori Agency, Inc. ,Tokyo

(C)2022映画「 TANG 」製作委員会