暑い日も雨の日でも楽しめる屋内型テーマパーク「サンリオピューロランド」。ハローキティやポムポムプリンなどサンリオの人気キャラクターと会ったり、アトラクションやショーも楽しめるスポットです。今回は、現在開催中の「夏ぴゅーろ2021」の楽しみ方を紹介します。

サンリオピューロランドがあるのは、東京都多摩市。新宿からは電車でおよそ30分と、交通の便もよく、最寄り駅の京王・小田急・多摩モノレール多摩センター駅からは徒歩5分、駐車場もあるので車で行くこともできます。

室内はメルヘンな世界が広がっていました

夏のスペシャルイベント「夏ぴゅーろ2021」は、7月9日から8月31日まで開催中。サンリオピューロランドで夏のイベントを開催するのは2年ぶりなのだそう。館内は夏らしい装飾もあり、かわいい空間が広がっていました。

「夏ぴゅーろ2021」を楽しむために、まずはグッズを見てみましょう。入ってすぐのエントランスショップには、入り口のところに夏のグッズが販売されています。「夏ぴゅーろ2021 マスコット」(1,540円)など、かわいいお祭りスタイルのグッズが並んでいました。

ここには盆踊りショーを見ながら一緒に盛り上がれる「フルーツでんでん太鼓」(660円)も販売されています。

また、サンリオピューロランドを楽しむならカチューシャもおすすめ。マイメロディやクロミのカチューシャが特に人気なのだそう。シナモロール、ハローキティ、ウィッシュミーメルなどたくさんのキャラクターのカチューシャがあるので、お気に入りを探してみましょう。

ハローキティのポップンファンシー夏まつり

夏らしい浴衣がとってもキュート

1階エンターテイメントホールで行われている盆踊りショー「ハローキティのポップンファンシー夏まつり」。浴衣姿のハローキティ、ディアダニエル、ポムポムプリン、シナモロールが登場し、ポップでかわいい夏まつりを楽しめるショーです。

このショーでは、キャラクターたちと一緒に盆踊りを踊ったり、でんでん太鼓を鳴らしたりとみんなで一緒に楽しめる演出も。「フルーツでんでん太鼓」を買っておくとよりショーで盛り上がれます。声は出せませんが、思いっきりでんでん太鼓を鳴らして盛り上がればもう夏まつり気分。

ディアダニエルの本格的な和太鼓はまさにお祭りな雰囲気でした。キャラクターが客席の近くまで来てくれるのでテンションもあがります。

近くでキャラクターを見れるチャンスも

絵が動く!?「おえかきパラダイス」

1階ピューロビレッジ・知恵の木ステージでは、塗り絵が館内のスクリーンに映し出される「おえかきパラダイス」(参加料500円)を開催中。選べる塗り絵は、ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル、マイメロディ、クロミ、バッドばつ丸&あひるのペックル、ポチャッコ&タキシードサム、ハンギョドン&けろけろけろっぴの10種類!

自分の塗った絵が画面の中で動き出す

ノベルティとして選んだ塗り絵と同じキャラクターのオリジナルダイカットシールももらえます。浴衣姿のかわいいキャラクターのシールは夏ぴゅーろ2021限定。色塗りしたキャラクターはスクリーンで動くので自分のキャラクターを探すのも楽しいひと時。本格的な色塗りをしている人もいて、見ているだけで時間が過ぎていきます。

塗り絵は全部で10種類ありました

ごはんも夏限定の特別メニュー

サンリオピューロランドでは、カラフルな食事メニューがたくさん販売されています。夏ぴゅーろ2021では、期間限定の特別メニューが登場していました。今回は、「マイメロディ&クロミの仲良しあいがけカレー」(1,500円)をいただくことに。

ハートの形のポテトもかわいい

ピンクと黒のカレーはマイメロディとクロミのイメージそのもの! ハート型のポテトもかわいくて、写真映えは抜群。お味のほうはピンクのカレーは甘そうに見えてピリ辛で、黒のカレーもかなりスパイシー。しっかりとしたカレーでボリュームもあるのでお腹いっぱいになれました。

ノベルティ付きメニュー

このほかにも、青いカレーを使った「タキシードサムのロースカツブルーカレー」(1,400円)や、真っ黒な「ばつ丸のチーズ唐揚げと夜空の黒カレー」(1,400円)など、かわいいメニューがたくさんありました。

ノベルティのうちわはランダムなので開ける瞬間はドキドキ

また、1,200円以上のメニューには、花火モチーフのキャラクターがかわいいオリジナル透明うちわ付き。全13種で、どれが出るかは袋を開けてからのお楽しみです。

夏ぴゅーろ2021目玉イベントは「ピューロ夏フェスLIVE!!!!」

限定グッズや期間限定のショーなど、夏を感じられるサンリオピューロランドですが、夏ぴゅーろ2021最大のイベントは「ピューロ夏フェスLIVE!!!!」。有料イベントで、施設の営業時間終了後に行われるため密を避けながらイベントを楽しむことができました。

事前予約ではノベルティ付きチケットが2,500円(A席・車椅子席)から。最前列席は5,000円、ロイヤル席は3万3,000円など、好きなエリアを選ぶことができます。もちろん当日購入も可能。当日席は1,000円(ノベルティなし)です。様々なチケットが販売されているので、詳細は事前に公式ホームページを確認することをおすすめします。

座席には等間隔にシールが貼ってあるので、周りと少し距離を保った状態でショーを見れます。上演前には、ショーで流れるダンスの練習動画があり、準備はばっちり。ノベルティでもらえるバイブスペンライト(ルミカライト)をつけるとさらにテンションがあがります。

ノリノリにポーズをきめるハローキティとディアダニエル

ライブショーは音楽フェスのようなイベントで、ロック・ヒップホップ・テクノ・ディスコ&ソウルの4ジャンルをイメージしたコスチュームのキャラクターが登場しました。ハローキティ、ディアダニエル、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメル、ポチャッコと総出演で、会場は大盛り上がり。会場内をぐるぐる回ってくれるので、お目当てのキャラクターをしっかり見ることができそうです。

シナモロールとウィッシュミーメルはテクノ風衣装がお似合いでした

最後には撮影タイムも設けてあるので、ダンスで盛り上がったり、かわいいキャラクターを写真に撮ったりとたっぷりと楽しむことができました。

夏ぴゅーろ2021を楽しむなら来場予約がおすすめ!

初めて体験した夏ぴゅーろ2021。ここには書ききれていませんが、キャラクターグリーティングや「KAWAII KABUKI~ハローキティ一座の桃太郎~」等のショー、アトラクションなど1日では回りきれないほどたくさん楽しめるスポットがありました。

サンリオピューロランドは現在来場予約制のため、あまり密を感じることがなく、スムーズに体験をできたように思います。気になる方は、公式ホームページでの来場予約を忘れずに。

※感染対策をしたうえでご来場ください

※最新情報は公式サイトをご確認ください

(c) 2021 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ