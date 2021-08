日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、映画『インディ・ジョーンズ』シリーズ2作を、9月24日から2週にわたって放送する。

スティーヴン・スピルバーグ監督&ジョージ・ルーカス製作総指揮という夢のタッグで作られたアドベンチャー映画の最高峰。ハリソン・フォードが演じる考古学者、インディ・ジョーンズの冒険を描く本シリーズは、第1作公開から今年で40年となり、シリーズ最新作は来年夏に公開予定だ。

9月24日に2作目『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』、10月1日に3作目『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』を放送。吹き替えは、過去の『金曜ロードショー』でも放送した“日本テレビ版”で、インディを演じるのは村井国夫。『魔宮の伝説』ではウィリーを藤田淑子、ショート・ラウンドを田中真弓が担当。『最後の聖戦』では、ヘンリーを今年5月に亡くなった若山弦蔵さんが演じている。

『金曜ロードショー』では、9月3日に『ジュラシック・パーク』、9月17日に『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』を放送。4作連続でスピルバーグ監督作を放送することになる。

『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』

TM & (C) 1984, (2021) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』

TM & (C) 1989, (2021) Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.