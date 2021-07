日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00~)では、 映画『ジュラシック・パーク』シリーズの第1作・第2作を、9月13日・17日に放送する。

リアルなCG映像と、当時最先端のバイオ・テクノロジーによる恐竜復活という現実性で、ハリウッドの歴史に革命をもたらした傑作映画『ジュラシック・パーク』。93年に劇場公開されるや否や世界中で大ヒットを記録し、28年を経た現在でもシリーズ作が作られ続け、最新作の『ジュラシック・ワールド:ドミニオン(原題)』が来年夏公開予定だ。

『金曜ロードショー』では、その伝説の原点であり、スティーヴン・スピルバーグが自ら監督を務めた、第1作『ジュラシック・パーク』を9月13日に、第2作『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(97年)を同17日に放送する。

(C)1993 Universal City Studios Inc. & Amblin Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)1996 Universal City Studios, Inc. & Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.